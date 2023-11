Leader incontesté de D1 féminine, l’OL fait son entrée en Ligue des champions, mardi. Ayant hérité d’un groupe plus qu’abordable, Sonia Bompastor ne veut prendre personne à la légère mais a de grandes ambitions.

L’OL avait laissé la Ligue des champions sur des pleurs la saison dernière. Passé déjà tout proche de l’élimination dès les poules, le club lyonnais avait vécu la fin de cette Coupe Europe avec le sentiment d’avoir été volé. Alors qu’elles tenaient leur qualification, les Fenottes avaient vu l’arbitre siffler un penalty litigieux pour Chelsea à la dernière seconde, entraînant derrière une séance de tirs au but.

L’OL avait flanché et plusieurs mois après, la déception n’a pas forcément été évacuée dans les rangs lyonnais. "Le scénario de l’élimination à Chelsea la saison dernière a été assez cruel avec une décision arbitrale qui était contestable, a rappelé Sonia Bompastor en conférence de presse ce lundi. Beaucoup de regrets et d’amertume."

"On a des ambitions qui sont assumées"

Pourtant, les mois sont passés, le FC Barcelone a retrouvé son trône et l’OL revient avec de grandes ambitions. Forte d’un effectif épargné par les blessures pour le moment, Bompastor a rappelé l’objectif de faire le quadruplé en 2023-2024. Les ambitions sont claires et assumées pour des Lyonnaises qui restent parmi les favorites au titre final.

Ce n’est pas l’élimination précoce du dernier exercice qui a changé le regard sur cette équipe, même si elle avance finalement plus cachée avec l’émergence des clubs anglais, l’omniprésence du Barça. "J’aime ça parce que ça veut dire qu’on est une équipe de qualité. Être favorites quand on est l’OL, c’est un statut qui est logique. On fait figure de favoris dans le football féminin mais cette posture me va bien."

Avec un groupe largement à sa portée, l’OL ne sera pas attendu avant le mois de mars. À l’image du PSG chez les garçons en France, c’est avant tout au moment des phases finales que les Fenottes sont attendues au tournant. Il reste encore du temps mais avant ça, il faut éviter les mauvaises surprises, et ce, dès mardi contre le Slavia Prague.