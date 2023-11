La programmation de l’Arena continue de s’affiner au fil des semaines. Avant l’inauguration publique le 23 novembre prochain, deux concerts ont été ajoutés. Eric Clapton viendra le 29 mai 2024 à Décines tandis que Julien Doré posera ses caissons le 14 mars 2025.

Encore dix jours à patienter. Après des travaux de longue haleine, l’Arena de Décines est sortie de terre depuis longtemps mais sera définitivement inaugurée le 23 novembre prochain. L’ASVEL aura les honneurs de cette première en accueillant le Bayern Munich en Euroligue. Dix autres matchs de la compétition suivront dans cette saison 2023-2024. Mais il n’y aura pas que le sport qui sera mis à l’honneur dans cette salle que John Textor souhaite vendre et qui plait à Tony Parker. Les spectacles et concerts auront également leur mot à dire au fil des années pour remplir les travées de l’Arena.

La programmation est déjà assez fournie et deux nouveaux concerts viennent d’être annoncés. Le 29 mai prochain, le chanteur Eric Clapton donnera un concert inédit à Décines. La prévente débutera ce mardi 14 novembre avant l’ouverture de la billetterie, jeudi 16. Se procurer des billets, c’est déjà possible pour le concert de Julien Doré. Seulement, il va falloir faire preuve de patience pour pouvoir écouter l’artiste français au sein de l’Arena. En effet, le chanteur ne sera de passage entre Rhône et Saône que le 14 mars 2025, soit dans un an et demi…