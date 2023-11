Ce lundi, à partir de 19h, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" va enfin pouvoir parler d’une victoire de l'OL. Au programme de cette actualité, la mise sur le banc d’Alexandre Lacazette, les motifs d’espoir ou encore le retour de Juninho.

Il va y avoir du changement ce lundi à partir de 19h sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones. Nicolas Puydebois va retrouver sa place de consultant et laisser la présentation à Razik Brikh, de retour. Surtout, l’équipe de TKYDG, qui sera accompagnée par Saïd Mehamha, ancien joueur formé à l'OL et dernièrement coach du FC Vaulx-en-Velin, va enfin décrypter une victoire de l’OL. Au lendemain du succès lyonnais à Rennes (0-1), il y aura forcément des sourires, ce qui n’empêchera pas de distribuer bons et mauvais points.

Comme chaque semaine, votre émission se divisera en quatre thèmes. Le premier sera forcément un retour sur la victoire de l’OL qui permettra de se lancer sur les deux suivants. En mettant Alexandre Lacazette sur le banc au coup d’envoi, Fabio Grosso a-t-il eu raison ? De plus, cette victoire est-elle source d’espoir ou il convient de ne pas s’enflammer ?

Pour terminer cette émission avec Saïd Mehamha, l’équipe de TKYDG ne pourra pas ne pas revenir sur l’information d’échanges entre John Textor et Juninho pour un possible retour dans l’organigramme. Bonne ou mauvaise idée selon vous ? Quel rôle doit avoir le Brésilien si cela se concrétise ? Vous pouvez répondre à tous ces sujets dans l’espace dédié aux commentaires. Rendez-vous donc à 19h pour un nouveau numéro de "Tant qu’il y aura des Gones" qui sera à suivre en direct sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.