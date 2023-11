Chahuté par certains chants de supporters dimanche dernier, John Textor brille par son absence à l’OL depuis son arrivée. Néanmoins, l’Américain entend bien faire bouger les choses, même si ce n’est pas souvent anticipé.

"T’es où, John Textor ?" Cette phrase prononcée dans les travées du Parc OL dimanche dernier contre Metz a prêté à sourire à ceux qui ont pu l’entendre. Elle traduit pourtant le malaise qu’il existe aujourd’hui entre Rhône et Saône, ou du moins chez une grande partie des supporters de l’OL. À l’heure où le bateau lyonnais vacille, les inconditionnels du club lyonnais sont désespérément en recherche d’un capitaine de bord.

Depuis que Jean-Michel Aulas a lâché la barre, l’embarcation lyonnaise ressemble plus à un radeau qu’au fameux trois mâts, terreur des mers européennes dans les années 2000. Ce déclassement avait déjà comme genèse la présidence de JMA mais le virage pris depuis plusieurs mois plonge le club dans les abysses de la Ligue 1. Qui est là pour remettre de l’ordre dans les régiments ? À l’heure actuelle, personne et cela explique une partie de la gronde des supporters.

S’ils ont choisi de faire cause commune avec les joueurs, les groupes de supporters sont plus que remontés contre la direction. Les chants entendus contre Metz sont forcément remontés aux oreilles de John Textor. Bien qu’absent à Lyon, le propriétaire américain suit quotidiennement ce qu’il se passe à l’OL avec ses équipes. Le début de gronde des tribunes ne le laisse pas de marbre, mais les revendications ne sont pas nouvelles. Quand bien même il se retrouve de l’autre côté du globe, le contact n’est pas rompu avec ceux qui seront là, que le club soit en Ligue 1 ou bien plus bas. C’est à mettre à son crédit même si ça ne résout en rien la question du capitanat de ce navire lyonnais.

Une direction à réaction plus que dans l’action

Le Virage Nord l’a dit dimanche dernier, il veut avant tout une direction qui soit "présente du lundi au vendredi à Lyon et non pas au Brésil". En s’appuyant sur Santiago Cucci, John Textor avait mis la main sur un Basque rodé aux méthodes américaines. Le profil parfait pour occuper le poste de président exécutif par intérim. Seulement, l’Américain n’avait pas programmé le fait que Cucci se rapproche du sportif et commence à tisser des liens avec les joueurs et encadrements du sportif. Santiago Cucci a beau avoir dit que son départ "était dans les tuyaux", il n’était clairement pas attendu uniquement cinq mois après son arrivée.

Il n’y a qu’à voir l’absence de noms ou de piste pour sa succession pour comprendre que Textor n’a surtout pas été convaincu. Y aura-t-il vraiment un nouveau président exécutif ? Dans l’entourage de l’OL, on n'en semble pas aussi certain. En l’état, John Textor occuperait ce rôle qu’il a déjà eu au moment du départ de Jean-Michel Aulas et l’arrivée de Santiago Cucci. Un titre plus qu’une mission, car l’homme d’affaires américain est avant tout à la recherche d’un directeur général et d’un directeur du football qui s’occuperont avant tout du business plus que du football.

Grosso esseulé au quotidien

Sur cette partie, John Textor a revu une partie de sa copie, lui qui aime écouter les avis des uns et des autres. Fermé à l’idée d’un directeur sportif, il est désormais moins enclin. Ce qui ne veut pas dire qu’il y en aura forcément un. Néanmoins, avoir quelqu’un pour épauler Fabio Grosso ne serait pas de trop. On l’a vu ces derniers jours, l’entraîneur lyonnais est assez esseulé même s’il s’en défend. "Il ne faut pas trouver des appuis pour moi. Le président m’appelle régulièrement, il parle beaucoup avec moi. Il est avec nous et s’est même adressé au vestiaire récemment. On ne doit pas être là où ça ne nous concerne pas."

Pourtant, face à Metz, quelques jours après les incidents à Marseille, aucune trace de Cucci, qui n’a de président que le titre avant son départ fin novembre. Vincent Ponsot était lui excusé pour un voyage au Sénégal. C'est toutefois lui qui a pris la parole vendredi pour contester les décisions pour OM - OL, tandis que Textor était trop occupé à porter des accusations de corruption au Brésil. Voir Tony Parker à l’ancienne place de Jean-Michel Aulas puis celle de John Textor semble avoir été la goutte de trop pour certains supporters ainsi que dans l’entourage autour du groupe de l’OL.

Juninho, l’écran de fumée ?

Dans la réaction plus que dans l’action, John Textor se sait déjà contesté. Communiquant habile même si certaines sorties ont paru lunaires, l’Américain vient de sortir sa carte joker de son jeu et pas des moindres. Comme avancé par L’Équipe, le patron d’Eagle aimerait faire revenir Juninho dans l’organigramme lyonnais. Selon nos informations, une visio a eu lieu durant la semaine entre les deux hommes.

L’heure n’est pas à une annonce imminente, d’autant plus que si Juninho revenait à l’OL, ce ne serait pas dans un rôle de directeur sportif. La tâche sera plus proche d’un conseiller qui n’opérerait pas forcément en présentiel. En misant sur Juninho, John Textor sait qu’il peut s’attacher une paix sociale des supporters. Seulement, avec le retour du Brésilien, l’OL est encore loin de compter sur quelqu’un d’opérationnel quotidiennement à Décines.