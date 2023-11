OL : les Bad Gones dévoilent le contenu de la lettre aux joueurs

Suite à l’annonce de Corentin Tolisso vendredi en conférence de presse, les Bad Gones ont rendu public la lettre adressée aux joueurs durant la semaine. Les supporters de l’OL appellent les Lyonnais à la révolte sur le terrain.

"Vous comme nous avons deux façons de gérer la situation : soit nous partons du principe que c'est fini : vous continuez à jouer la peur au ventre et nous la colère dans la voix ; soit nous décidons de vivre une aventure émotionnelle forte, ENSEMBLE, pour COMBATTRE et VAINCRE et sauver notre club." Ce sont par ces mots que les supporters de l’OL, par la voix des Bad Gones, ont pris les devants pour appeler les joueurs lyonnais à la révolte.

Quelques heures après que Corentin Tolisso a avancé que les joueurs avaient reçu une lettre des supporters, les Bad Gones ont dévoilé le contenu de cette lettre. Un long communiqué commun dans lequel aucune trace de ressentiments vis-à-vis des joueurs de Fabio Grosso, mais malgré tout une volonté de voir l’OL lâcher les chevaux sur le terrain, et ce, dès dimanche à Rennes (17h05).

"Les Lyonnais ne demandent qu'à être vos frères d'armes"

Comme c’est le cas depuis le début de la saison, les groupes de supporters ont choisi la voie de l’encouragement plutôt que de la contestation avec un objectif précis : le maintien comme cela a été brandi contre le FC Metz au Parc OL. "Aujourd'hui, vous avez l'avenir de notre club entre vos mains. Ni vous, ni nous, ni personne ne pouvaient penser que jouer le maintien et non l'Europe serait une réalité. Et pourtant, quoi que dise notre propriétaire, la réalité est là : NOUS JOUONS LE MAINTIEN !"

Un message de soutien dans la crise sportive actuelle qui ne doit malgré tout pas décharger les coéquipiers d’Alexandre Lacazette de leurs responsabilités. Plus qu’en tribunes, c’est avant tout sur le terrain que l’avenir de l’OL se joue. "C'est votre mental, votre volonté, votre fierté, votre esprit d'équipe qui fera la différence. Soyez sûrs que nous serons là pour vous encourager, pour rallier tout le stade derrière vous comme face à Metz, avec un seul objectif commun : sauver l'OL. Les Lyonnais ne cessent de vous prouver match après match qu'ils sont présents, qu'ils ne demandent qu'une étincelle pour s'enflammer, et d'être vos frères d'armes dans cette guerre."