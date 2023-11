Dans un arrêté, la Préfecture des Bouches-du-Rhône a confirmé l’interdiction de la venue des supporters de l’OL à Marseille le 6 décembre prochain.

Le match entre l’OM et l’OL se tiendra-t-il le 6 décembre prochain ? À l’heure actuelle, oui puisque la commission d’appel de la FFF n’a toujours pas rendu public sa décision suite au recours lyonnais. Néanmoins, la tendance va dans le sens où elle se déclarerait incompétente et donc ne viendrait pas remettre en cause la décision de la commission des compétitions de programmer le report de l’Olympico le 6 décembre prochain. L’OL pourra toujours faire appel auprès du CNOSF dans son désir de jouer sur terrain neutre, mais à l’instant T, c’est bien du côté du Vélodrome que se tiendra le match reporté suite aux incidents qui ont éclaté avant la rencontre avec le caillassage du bus lyonnais et de ses supporters.

Les bus de supporters n'ont pas respecté l'heure de rendez-vous

Du côté de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, la tenue de ce match le 6 décembre semble être actée puisqu’un arrêté préfectoral a déjà vu le jour, deux semaines avant le match. La préfète a interdit, comme cela était attendu depuis quelques jours déjà, la venue des supporters de l’OL dans l’enceinte du Vélodrome ainsi que de circuler et stationner sur la voie publique à Marseille. La Préfecture met bien évidement les incidents qui ont éclaté le 29 octobre dernier, tout en précisant que "les autocars des supporters lyonnais n’ont pas respecté l’horaire du rendez-vous fixé en dehors de Marseille pour assurer l’escorte" et que "certains de ces supporters cagoulés et armés de matraques télescopiques sont descendus des autocars pour affronter les supporters marseillais qui les ont attaqués."