L'Olympique lyonnais s'est imposé ce mercredi face à St-Pölten en deuxième journée de Ligue des champions. Les joueuses de Sonia Bompastor ont dû faire face à l'une des pires affluences de l'histoire du Parc OL.

Entre la D1 et la Ligue des champions, l'OL dévore tout depuis le début de saison avec dix victoires en autant de rencontres et des buts à la pelle. Ce mercredi, les Fenottes ont été plus maladroites face à St-Pölten en deuxième journée de Ligue des champions, mais ont tout de même réussi à s'imposer (2-0). Mais, en plus de la difficulté à contourner le bloc très bas des Autrichiennes, les joueuses de Sonia Bompastor ont dû faire face à des tribunes bien trop clairsemées.

La pire affluence depuis 2021

Seulement 6 076 spectateurs sont venus garnir les rangs du Parc OL pour assister au match des Fenottes. Ce total représente la cinquième pire affluence l'OL féminin dans l'enceinte de Décines en Ligue des champions. Il fallait remonter à octobre 2021, contre Benfica (5-0), pour trouver trace d'un chiffre aussi bas avec 4 115 passionnés en tribune. Les trois autres pires affluences étaient survenus entre 2016 et 2017, lorsque le stade n'était qu'à ses balbutiements.

Alors que l'OL, leader de D1, n'a pas perdu le moindre match cette saison, un tel taux de remplissage est étonnant. L'horaire (18h45) de cette rencontre en semaine n'explique pas tout. Selma Bacha et ses coéquipières restaient d'ailleurs sur un succès 0-9 contre le Slavia Prague en Ligue des champions et auraient mérité davantage d'engouement. Cette saison, voir la section féminine, est souvent synonyme de spectacle, au Parc OL comme ailleurs.