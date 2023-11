OL, ASVEL : jour de première pour l'Arena de Décines

L'ASVEL reçoit le Bayern Munich ce jeudi (20h) pour la dixième journée d'Euroligue. Cette rencontre marque l'inauguration de l'Arena de Décines, une salle dont l'OL veut céder des actifs.

La victoire de l'ASVEL face au Bayern Munich ce jeudi (20h) est primordiale. D'abord parce qu'elle permettrait aux Villeurbannais, actuellement 17e sur 18 équipes en Euroligue derrière les Bavarois, de sortir un peu la tête de l'eau. Surtout, ce match sera l'occasion d'enfin inaugurer l'Arena de Décines. Cette saison, les Noir et Blanc vont disputer onze de leurs matchs d’Euroligue dans cette salle. La prochaine rencontre aura lieu le 8 décembre pour la réception de Valence.

"L'accord avec l'OL est un pilier"

Après une longue attente, les basketteurs sont venus étrenner le parquet de l'Arena mercredi. Dès jeudi, 12 000 spectateurs sont attendus face au Bayern Munich. Pas de quoi faire trembler Charles Kahudi, confiant et ambitieux lors du dernier entraînement : "Avec cet outil-là, on a l'occasion de créer une nouvelle page dans l'histoire du club. Pourquoi ne pas avoir une nouvelle fanbase ? C'est l'occasion rêvée."

Ce jour était attendu avec impatience depuis de longues années par l'organigramme de l'ASVEL. Gaëtan Muller, président délégué, indique à L'Équipe avoir des "papillons dans le ventre". Le club le plus couronné de l'histoire du championnat de France voit désormais son Arena tenir la dragée haute au voisin du Parc OL. Muller ne s'y trompe pas, c'est la collaboration avec OL Groupe, entré dans le capital en 2019 et unique financeur des 141 millions d'euros, qui change la donne. "L'accord avec l'OL est un pilier", affirme-t-il dans les colonnes du quotidien sportif.

Vers une séparation

Mais la société holding désormais présidée par John Textor souhaite suivre son propre destin en cédant des actifs de la salle. L'homme d'affaires américain, devenu proche de Tony Parker ces dernières semaines, lui a demandé d'intégrer le board d'Eagle Football, dans une logique qui s'inscrit dans ce dossier de vente de l'Arena.

Le premier français intronisé au Hall of Fame est plus que jamais candidat. Ce dernier s’est rapproché d’investisseurs, notamment russes comme Alexey Fedorychev, fondateur de la société Fedcom, pour pouvoir monter un dossier de rachat pour l'Arena. "J'ai dîné plusieurs fois avec John Textor sur ce sujet, les discussions avancent bien et j'espère qu'on trouvera bientôt un accord", avançait mercredi Tony Parker à L'Équipe. De son côté, John Textor souhaiterait que l'ancien basketteur soit un lien avec les élus locaux grâce à son expérience avec l’ASVEL.

Des événements à la pelle

Le propriétaire de l'OL voudrait profiter de la manne financière de cette vente - totale ou partielle - pour créer des académies à travers le monde. À l'heure d'écrire ces lignes, la partie la plus sceptique reste la métropole lyonnaise. Son président, Bruno Bernard, qui estime la politique de John Textor est "illisible", avoue ne pas comprendre la décision de se séparer de l'Arena. "C'est un calcul économique de court terme qui prive l'OL d'un équipement à forte rentabilité", explique-t-il à L'Équipe.

La première salle française de cette ampleur entièrement privée pourrait effectivement être un atout précieux pour l'OL. En plus des shoots de Nando De Colo, l'Arena sera le futur théâtre de nombreux concerts, dont Sting ou Julien Doré, d'un des plus gros événements annuels de catch et, peut-être, du prochain combat de Cédric Doumbé. De quoi faire réfléchir John Textor ?