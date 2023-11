Kader Marouf, promoteur lyonnais, mène les négociations avec la PFL pour que le prochain combat de Cédric Doumbé, face à Baysangur Chamsoudinov, se déroule à l'Arena.

En neuf secondes, Cédric Doumbé a vu sa réputation s'étendre au grand public et non plus qu'aux amateurs d'arts martiaux mixtes. Il ne lui a suffit que de ce court laps de temps pour neutraliser Jordan Zebo, sous les yeux médusés de certains joueurs du PSG présents au Zénith de Paris en septembre. Pour son prochain combat, la nouvelle célébrité française des sports de combat devrait affronter Baysangur Chamsoudinov, surnommé Baki. Un événement qui pourrait se tenir à l'Arena de Décines.

C'est Kader Marouf lui-même qui a annoncé mener les négociations avec la PFL, ligue américaine qui régit ce combat, sur ses réseaux sociaux mercredi. Originaire de Rillieux-la-Pape, le promoteur veut organiser l'affrontement dans la salle tenue par OL Groupe. Cette société holding veut vendre en totalité ou partiellement certains actifs non-essentiels. L’ASVEL va déjà jouer onze de ses matchs d’Euroligue cette saison mais pourrait bien devenir définitivement propriétaire de l'Arena. John Textor et Tony Parker ont pu en discuter lors du match entre l'OL et Lorient en octobre dernier. Le 23 novembre se tiendra le match inaugural de la salle entre l'ASVEL et le Bayern Munich.