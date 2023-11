Mercato : Amandine Henry (ex-OL) intéresse le PSG

Amandine Henry, historique joueuse de l'OL, pourrait rebondir du côté du PSG. Elle porte actuellement les couleurs d’Angel City FC, aux États-Unis.

Grâce à deux piges entre 2007 et 2016, puis de 2018 à 2023, Amandine Henry a été l'une des pièces maîtresses de l'OL durant quinze saisons différentes. De quoi largement se faire une place parmi d'autres légendes du club. L'internationale française aux 93 sélections est actuellement au Angel City FC, à Los Angeles (États-Unis), où la saison prochaine ne débutera qu'en mars 2024.

Pour remplacer Oriane Jean-François, blessée

Celle qui a déjà dû renoncer au Mondial avec l'équipe de France à cause d'une blessure au dernier moment, veut rapidement retrouver du temps de jeu. "Le but pour moi, c’est de trouver un club en Europe et de pouvoir m’entraîner avec ce club pour me maintenir en forme. Pendant un ou deux mois, ce ne serait que pour participer à des entraînements puis signer en janvier, pour jouer quelques matchs et toujours postuler à l’équipe de France", a expliqué Amandine Henry à l’AFP.

Selon les informations du Parisien, le PSG pourrait lui offrir cette chance pour pallier la blessure d'Oriane Jean-François. L'ancienne Lyonnaise était d'ailleurs arrivée dans les mêmes à Paris, en janvier 2017, après une courte expérience aux Portland Thorns. Le club de la capitale s'intéresse également aux jeunes Frida Maanum (Arsenal, 24 ans) et Lena Oberdorf (Wolfsburg, 21 ans), si la piste menant à Amandine Henry n'aboutit pas. Actuellement sixième de D1, avec deux matchs en moins au compteur, le PSG n'a pas démarré sa saison de la meilleure des manières. La faute, notamment, à une défaite contre l'OL (0-1) lors de la deuxième journée.