Bleues : Henry (ex-OL) forfait pour la Coupe du monde

Amandine Henry à l’entraînement des Bleues (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP)

Revenue en grâce sous Hervé Renard, Amandine Henry voit son rêve de Coupe du monde s’envoler. L’ancienne milieu de l’OL est obligée de déclarer forfait à cause d’une blessure au mollet.

Décidément, la carrière d’Amandine Henry en équipe de France n’aura jamais été un long fleuve tranquille… Mise de côté à plus d’une reprise par différents sélectionneurs, elle est toujours revenue par la grande porte. Après trois ans de purgatoire, la milieu comptait bien en faire de même cet été à la Coupe du monde. Ça ne sera pas le cas à cause d’une blessure au mollet qui l’empêche de prendre la direction de l’Australie. Après avoir fait l’impasse sur le match des Bleues jeudi, le couperet est tombé pour l’ancienne de l’OL ce vendredi. Elle est forfait et remplacée par Tounkara, qui faisait partie des réservistes.

C’est un coup dur pour Amandine Henry qui savourait ce retour en Bleues. Écartée par Corinne Diacre, Henry a été rappelée illico par son successeur Hervé Renard. Ce dernier voyait en elle une cadre du groupe comme si elle n’était jamais partie. Finalement, il va devoir se résoudre à faire sans la milieu du FC Angel City. Entre ce forfait et une fin en eau de boudin à l’OL entre blessure au genou et bisbille avec le club, ce premier semestre 2023 n’est pas celui espéré pour Amandine Henry.