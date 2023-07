Houssem Aouar et Moussa Dembélé lors de Paris FC – OL (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Avec le départ officiel de Thiago Mendes vers le Qatar, l'OL s'est débarrassé de la plupart de ses poids économiques. En un mois, ce sont quatre des dix plus gros salaires de la saison dernière qui auront mis les voiles loin de Lyon.

La DNCG n'en sera pas plus convaincue, mais l'OL semble avoir appris des erreurs du passé. Trainant comme un boulet certains salaires, le club lyonnais est en passe d'assainir un peu cette masse salariale qui est désormais encadrée. Le départ n'est pas encore acté, mais en réussissant à vendre Thiago Mendes pour cinq millions d'euros, l'OL fait encore un peu plus d'espace dans la colonne des salaires qui était conséquente la saison dernière.

Cantonné à un rôle de remplaçant malgré ses 34 matchs joués, le Brésilien touchait environ 300 000€ bruts mensuels. Avec ce départ, l'OL se déleste donc d'un gros salaire. Un de plus depuis le début de l'été.

1,25 million d'euros économisé par mois sur quatre joueurs

Bien évidemment, le club lyonnais les a trainés pendant douze mois. Cependant, les départs, certes libres, de Jérôme Boateng, Moussa Dembélé et Houssem Aouar ont aussi fait du bien aux finances lyonnaises. Les trois joueurs touchaient entre 250 000 et 400 000€ par mois, le tout pour s'asseoir sur le banc et avoir un apport sportif quasi nul.

Avec la ventre de Thiago Mendes qui vient de se réaliser ces dernières heures, l'OL va donc se retrouver avec une ardoise approximative de 1,25M€ brut en moins à payer chaque mois. Par les temps qui courent, il n'y a pas de petites économies et c'est aussi pour cela que des portes de sorties sont cherchées pour Karl Toko-Ekambi et Jeff Reine-Adelaïde qui ont tous deux un salaire conséquent et à qui il ne reste plus qu'un an de contrat.