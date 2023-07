Mercato : Rennes confirme le retour de Toko-Ekambi à l’OL

Prêté ces six derniers à Rennes, Karl Toko-Ekambi n’a pas convaincu les dirigeants bretons. L’attaquant camerounais fait son retour à l’OL et devrait être avec présent pour la reprise le 6 juillet.

Son prêt ne comportait pas d’option d’achat. Cependant, six mois réussis auraient pu convaincre Rennes de vouloir pousser la relation un peu plus loin. Finalement, c’est bien un retour à la case départ qui attend Karl Toko-Ekambi. Mardi, le Stade Rennais a confirmé la fin du prêt de l’attaquant camerounais après une demi-saison en Bretagne et en lui souhaitant bonne chance pour la suite, les Rouge et Noir ont acté que de suite, il n’y aurait pas du côté du Roazhon Park. Malgré cinq buts et deux passes décisives en 19 matchs, Toko-Ekambi va bien faire son retour à l’OL.

Une solution à rapidement trouver à Lyon

Néanmoins, son avenir ne se joue clairement plus entre Rhône et Saône. Déjà une relation de défiance avec certains supporters lyonnais avant son départ à Rennes, le Lion Indomptable a profité de son séjour breton pour en remettre une couche, mais aussi régler quelques comptes avec certains membres de la direction de l’OL. Le divorce est consommé, mais Karl Toko-Ekambi reste sous contrat avec le club lyonnais pour encore une saison, bien qu'il ne veuille "plus rejouer à l'OL".

À l’heure où va sonner la reprise et même si rien n'a filtré dans le camp lyonnais, il devrait se présenter au centre d’entraînement afin d’éviter une sanction et un motif pour le club. Mais, très clairement, une solution qui arrange à la fois le club et le joueur doit être rapidement trouvée pour ne pas laisser la situation tourner au vinaigre. Ces derniers temps, des touches en Turquie et dans les pays du Golfe ont pointé le bout de leur nez sans que ça ne débouche sur du concret pour le moment.