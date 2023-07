OL - Bleues : Becho vit un "rêve d’enfant"

Convoquée parmi les 26 pour le stage de préparation, Vicki Becho a finalement été retenue pour la Coupe du monde. L’attaquante de l’OL vit un rêve éveillé.

C’est ce qui s’appelle entrer par la grande porte ! Elle n’a même pas encore une seule sélection avec les Bleues et pourtant Vicki Becho s’est invitée à la Coupe du monde féminine qui débute dans quinze jours. Retenue pour la première fois avec l’équipe de France pour le stage de préparation, l’attaquante de l’OL a convaincu Hervé Renard de la prendre dans le groupe des 23 pour le Mondial.

Une ascension express pour Becho qui vit très clairement un rêve éveillé depuis trois semaines et l’arrivée à Clairefontaine. "C'est incroyable... Pour moi, c'est un rêve d'enfant, un objectif aussi depuis quelques années, même cette saison aussi. Je me dis que j'y arrive, que les choses avancent, et que c'est un pas de plus, a confié la jeune Lyonnaise à RMC. J'espère continuer comme ça. Cela m'encourage à faire mieux encore."

"Hervé Renard m'a dit de faire ce que je sais faire"

Comme ses 22 autres coéquipières, Vicki Becho a pris la direction de l’Irlande ce mercredi matin. Une escale pour un premier match amical avant de mettre le cap vers l’Océanie durant le week-end. Contre les Irlandaises, la Fenotte pourrait donc connaitre sa première sélection en Bleues juste avant le grand tournoi. Profitant des blessures dans le secteur offensif, Vicki Becho est bien loin de la fille timide qui peut se présenter devant les micros.

L’attaquante est compétitrice et du haut de ses 19 ans, compte bien apporter sa pierre à l’édifice. Elle n’est pas avec les Bleues pour passer des vacances. "Sur le terrain, peu importe avec qui je joue, je m'adapte. J'essaierai de les mettre dans les meilleures conditions possibles. L'objectif, c'est d'être la plus performante pour l'équipe. Je suis un atout qui travaille pour l'équipe, c'est ce que je vais faire."

Chaperonnée par sa coéquipière à l'OL Wendie Renard, Vicki Becho n’attend désormais qu’une chose : ne plus rêver d’une première sélection ou d’un premier but, mais bien de les vivre de l’intérieur.