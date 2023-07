Mercato : l'OL finalement pas intéressé par Umtiti ?

Alors que l'OL essaye d'anticiper le possible départ de Castello Lukeba, le profil de Samuel Umtiti n'intéresserait pas la direction lyonnaise.

C'est le nom le plus cité, dans le Rhône, depuis l'ouverture du marché des transferts. Pourtant, Samuel Umtiti pourrait ne pas rejoindre l'OL cet été. Selon L'Équipe, l'international français ne fait pas partie des profils étudiés par la direction lyonnaise.

Libéré par le FC Barcelone le week-end dernier, le Gone n'a pas été épargné par les blessures, ces quatre dernières saisons. Après un prêt réussi à Lecce où il a pris part à 25 rencontres de Serie A, le défenseur de 29 ans se voyait bien réaliser son retour comme Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, il y a un an. Ce dernier avait d'ailleurs fait un appel du pied à sa direction pour rapatrier son ancien coéquipier et ami.

Laurent Blanc aurait établi une liste de critère pour son futur défenseur central. Le tacticien gardois souhaiterait un joueur expérimenté, qui connaît bien la Ligue 1 et qui parle français. Samuel Umtiti cocherait alors toutes les cases. Cependant, le board lyonnais ne semble pas prioriser la piste "Big Sam". Pas convaincu par la capacité du natif de Yaoundé à enchaîner les matchs, l'OL va privilégier d'autres dossiers en cas de départ de Castello Lukeba. Duje Caleta-Car serait un des noms qu'auraient proposé Matthieu Louis-Jean.