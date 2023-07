Castello Lukeba après son but lors de Strasbourg – OL (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

À la recherche d’un défenseur central gauche, le RB Leipzig a fait de Castello Lukeba sa priorité. Seulement, John Textor et l’OL ne veulent pas brader leur joueur. De quoi refroidir les ardeurs allemandes ?

Il a fini l’Euro Espoirs allongé sur la pelouse du stade de Cluj, déçu de l’issue négative. Depuis dimanche soir, Castello Lukeba est en vacances après l’élimination de l’équipe de France contre l’Ukraine (3-1). Auteur d’un tournoi solide avant cette sortie de route, le défenseur central va pouvoir souffler après une saison éreintante. Il va aussi pouvoir se concentrer pleinement sur son avenir.

Portera-t-il l’équipement de l’OL au moment de retrouver les terrains courant juillet ? Ou bien sera-t-il en pleine découverte d’un nouvel environnement après un transfert estival ? Pour le moment, c’est le statu quo dans le dossier Lukeba mais ce dernier est clairement le Lyonnais le plus à même de faire ses valises dans les prochain(e)s jours ou semaines. Depuis quinze jours, le RB Leipzig est venu frapper à la porte pour attirer l’ancien de Saint-Genis-Laval en Bundesliga.

Un Euro qui fait les affaires lyonnaises ?

L’intérêt est réel pour le club allemand qui cherche à anticiper le très probable départ de Joško Gvardiol vers Manchester City. L’OL est au courant des velléités de Leipzig et n’a pas fermé la porte outre-mesure. Seulement, le club lyonnais veut s’y retrouver d’autant plus avec la pression mise par la DNCG et son "sursis à statuer". La vente de Lukeba n’est pas une condition sine qua non mais John Textor ne veut pas brader le pur produit du centre formation.

Avec encore deux ans de contrat, l’OL attendrait désormais 35 millions d’euros pour Castello Lukeba. Une somme qui refroidirait le RB Leipzig malgré les 100 millions qui risque de tomber dans les caisses avec la vente de Gvardiol. Néanmoins, avec un Euro Espoir réussi de la part du défenseur, le club lyonnais peut très bien faire jouer la concurrence et le RBL l’a compris, étant malgré tout prêt à revoir son offre à la hausse. Suffisante pour convaincre l’OL qui n’aura peut-être pas la patience nécessaire pour faire monter les enchères…