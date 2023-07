Mercato : l’OL a sa préférence pour Faivre entre Lorient et Séville

Candidat à un départ durant l’été, Romain Faivre ne devrait pas avoir de seconde chance à l’OL. Son avenir se joue entre Lorient et le FC Séville, avec une préférence pour le club andalou du côté des dirigeants lyonnais.

Malgré l’échec de sa première année à l’OL et un prêt à Lorient, de nombreux supporters lyonnais n’étaient pas contre revoir Romain Faivre sous le maillot lyonnais la saison prochaine. Avec un contexte différent de ses douze premiers mois, le joueur offensif pouvait apporter dans la rotation lyonnaise. Seulement, l’heure de la seconde chance ne semble pas vraiment à l’ordre du jour.

Grâce à une bonne fin de saison à Lorient, Faivre a vu sa cote remonter en flèche et attise les convoitises. Ces dernières ont fini de convaincre l’OL de vendre un joueur acheté 18 millions d’euros en janvier 2022. Seulement, le club lyonnais ne veut pas brader un élément qui reste sous contrat jusqu’en 2025. Quinze millions d’euros ont été demandés aux clubs intéressés.

Le profil de Montiel plait à Lyon

L’ayant eu pendant six mois, Lorient n’est pas contre prolonger l’aventure et a déjà soumis des offres. Néanmoins, elles n’ont pas encore convaincu le board lyonnais qui souhaite limiter la casse. D’autant plus que le FC Séville s’est immiscé dans la course à Romain Faivre ces derniers jours. Le club andalou est, lui aussi, loin de répondre aux exigences lyonnaises, mais a un autre argument de poids. D’après FootMercato, les Sévillans proposeraient seulement huit millions d’euros pour Faivre mais inclurait également Gonzalo Montiel dans l’affaire.

L’Argentin évolue au poste de latéral droit et viendrait donc combler un manque ciblé par l’OL et Laurent Blanc depuis plusieurs semaines. Le champion du monde retrouverait par ailleurs Nicolas Tagliafico et l’idée lui plairait. Elle plairait aussi à l’OL qui pousserait pour voir Romain Faivre rejoindre l’Andalousie plutôt que la Bretagne. La balle est désormais dans le camp du joueur.