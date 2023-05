Prêté par l'OL, Faivre a su se relancer au FC Lorient

Batista Mendy (Angers) et Romain Faivre (Lorient) (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

En prêt à Lorient, Romain Faivre profite de son nouveau temps de jeu pour exprimer toutes ses qualités avant un potentiel retour à l'OL.

En manque de confiance à l'Olympique lyonnais en première partie de saison, Romain Faivre a pris un second souffle du côté de la Bretagne en se relançant au FC Lorient. Depuis son arrivée chez les Merlus, l'ancien Brestois a joué 1080 minutes en Ligue 1, soit l'équivalent de 12 matches. En autant de temps, il en a profité pour être décisif à six reprises, en s'offrant trois passes et en marquant trois buts.

Cependant, c'est surtout depuis le mois de mars que le rôle de Romain Faivre a changé. Par exemple, sur ces quatre derniers matches, il a été décisif à quatre reprises. Au sein de l'effectif lorientais, il est devenu un titulaire indiscutable dans une équipe qui compte 52 points après 36 journées.

Décisif contre les gros

Après sa passe décisive le 30 avril dernier dans la victoire 3-1 de son équipe sur la pelouse du Parc des Princes, le joueur sous contrat avec l'OL s'est à nouveau montré décisif contre une grosse écurie la semaine dernière. Contre le Racing Club de Lens (deuxième de Ligue 1), Romain Faivre a ouvert le score pour son équipe à la 6e minute du match.

Sur ce but, le milieu offensif s'est montré très attentif et il a profité d'une erreur sur une touche envoyée en retrait pour subtiliser le ballon, dribbler le gardien et envoyer la balle au fond. Néanmoins, il n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe (1-3). Ces performances vont-elles lui permettre de s'inscrire dans le projet lyonnais la saison prochaine ? Prêté sans option, Faivre n'a pas fermé la porte à une seconde chance entre Rhône et Saône.