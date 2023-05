Alexandre Lacazette et Samuel Umtiti avec l’OL en 2016 (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

Depuis plusieurs semaines, Samuel Umtiti parle de l’idée de rejouer un jour avec Alexandre Lacazette. Cet été, le Barça va chercher à le vendre et l’OL représente une priorité pour le défenseur d’après la presse catalane.

Dimanche sur Canal Plus, il a tenté de noyer le poisson en parlant avant tout de sa relation avec Alexandre Lacazette. Entre le gamin de Mermoz et Samuel Umtiti, la connexion ne date pas d’aujourd’hui et le désir de rejouer ensemble est bien là. Le défenseur central l’a une fois de plus confirmé, les deux comparses ayant vu leur chemin se séparer à l’été 2016 quand Umtiti a rejoint le FC Barcelone. Miné par les blessures depuis 2018, "Big Sam" a retrouvé ses jambes d’antan cette saison en prêt à Lecce et rêve de nouveau en grand. Ce ne sera pas en Catalogne puisque Sport annonce que le Barça ne compte plus sur lui malgré son retour en forme et un contrat qui va jusqu’en 2026.

Umtiti voulait déjà revenir l'été dernier

Le champion du monde 2018 s’est, lui aussi, fait une raison et cherche désormais un nouveau challenge. D’après le média catalan, les retours de Lacazette et Tolisso l’été dernier ont donné à Umtiti l’envie de reporter le maillot de l’OL. Il avait proposé ses services il y a un an, mais avait été recalé par son club formateur en raison de ses pépins physiques. L’exercice 2022-2023 a-t-il changé la donne ? À en croire les échos à Barcelone, malgré les intérêts de l’Inter Milan et l’AS Roma, Samuel Umtiti ne voudrait que l’OL. Ne reste plus qu’à savoir si l’intérêt est réciproque…