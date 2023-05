À l’occasion du Media Day organisé par l’OL en vue de la Coupe du Monde 2023, de nombreuses joueuses de l’OL ont regretté l’absence de diffuseur à trois mois du début de la compétition.

S’il y a bien un sujet sur lequel les huit joueuses de l’OL amenées à se présenter lors du Media Day organisé par le club ce mercredi en vue de la Coupe du monde, c’est bien celui-ci. Non pas le nom du grand favori pour le titre mondial, mais bien pour l’incompréhension autour de l’absence de diffuseur de la compétition en Europe. Si entre Rhône et Saône, l’accent est mis sur l’incapacité de voir une chaîne accéder aux requêtes de la FIFA, la France n’est pas le seul pays sur le Vieux Continent à se retrouver dans cette situation.

Sara Däbritz a le même problème en Allemagne, idem, il y a encore peu, pour Daniëlle van de Donk aux Pays-Bas. Le problème est d’ordre et embête forcément dans les rangs lyonnais. Représenté dans huit nations différentes en juillet prochain, l’OL est l’une des formations les plus présentes en Australie et en Nouvelle-Zélande.

"Je pense qu’ils vont trouver une solution. C’est impossible qu’il n’y ait pas d’arrangement avant le début de la compétition. Ce sont les affaires FIFA. Le président parle beaucoup d’argent, que ce n’est pas assez, mais est-ce qu’il faut toujours tout ramener à l’argent ? C’est une question que je me pose, a déclaré Ada Hegerberg, jamais la dernière pour promouvoir le football féminin. Je sais que c’est très important lui, mais à un moment donné, il faut trouver la meilleure solution pour l’intérêt de tout le monde parce que les gens veulent voir une Coupe du Monde. Lors du dernier Mondial en France, il y avait des chiffres énormes."

Hegerberg : "Le président de la FIFA parle beaucoup d'argent"

Diffuseur du Mondial 2019 en France, TF1 ne s’est pas positionné tandis que Canal Plus pourrait bien s’activer dans les semaines à venir. Seulement le temps file et à trois mois du début de la compétition, c’est un peu la soupe à la grimace. Fraîchement nommé sélectionneur des Bleues, Hervé Renard n’a pas manqué de tacler Gianni Infantino, président de la FIFA, estimant que la Fédération internationale est "trop demandeuse" au niveau du tarif. Une prise de parole saluée par Eugénie Le Sommer qui estime "qu’on ne peut pas parler, dire que le foot féminin doit être plus médiatisé et ne pas avoir un spectacle à la hauteur. Il est normal de se manifester et il faut que les instances prennent les bonnes décisions. Dire "on veut" c’est bien, mais il faut se donner les moyens."

Revenue en grâce en équipe de France, l’attaquante de l’OL espère bien être du voyage, mais trouve actuellement "dommageable d’en parler par rapport à ce sujet-là. On sait très bien que l’engouement est plus fort quand la compétition est disputée dans le pays. Le football féminin est entré dans une nouvelle ère et il faut suivre, entrer dans le wagon et j’aurais préféré qu’on parle de la Coupe du Monde d’une autre manière et non parce que les droits ne sont pas encore attribués." Interrogée sur la question, il y a quelques jours, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a assuré qu'il y aura bien une retransmission. Le temps presse désormais.