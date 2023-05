Bompastor estime que l'OL ne doit pas "se lasser" des titres

Sacrée championne de France et vainqueure de la Coupe, Sonia Bompastor a expliqué l'importance de ne pas prendre ça à la légère, malgré la supériorité des joueuses de l'OL.

Mardi, l'entraîneure de l'Olympique lyonnais, Sonia Bompastor était invitée sur le plateau d'OLPlay et elle est revenue sur les deux nouveaux trophées remportés par son équipe en l'espace d'une semaine. Après la Coupe de France à Orléans, les Fenottes ont récidivé en D1. Elles ont une nouvelle fois pris le meilleur sur le PSG. "Il ne faut pas s’en lasser, c’est important. C’est un bon bilan, c’est le travail de tout un staff. La qualité des joueuses fait aussi la différence. J’espère qu’il y aura encore énormément de trophées."

Effectivement, après avoir amassé 36 titres en seize ans, certains pourrait s'y habituer et ne plus savourer de la même manière, mais le travail et les sacrifices que cela demande permettent à Bompastor et l'OL de toujours profiter de l'instant présent.

Bompastor salue l'esprit collectif de son groupe

Depuis qu'elle est en poste sur le banc de l'Olympique lyonnais, la coach lyonnaise a pour habitude d'offrir du temps de jeu à énormément de joueuses et elle ne se contente pas de faire jouer les mêmes à chaque fois. Cela, elle a tenu à le souligner, car pour elle, chaque fille apporte sa pierre à l'édifice.

"C’est un mélange d’émotions. Il y a du soulagement, de la fierté d’avoir accompli nos objectifs. Il faut soulier l’état d’esprit des joueuses à l’image des entrantes contre Paris. C'est des titres qu’on est allé chercher avec le groupe", a-t-elle déclaré. Critiquée par Gérard Prêcheur sur la qualité de jeu produit par l'OL, Sonia Bompastor a au moins créé un collectif répondant aux objectifs.