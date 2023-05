Gérard Prêcheur se paie le jeu lyonnais après PSG - OL (0-1)

Court vainqueur du PSG (0-1) dimanche soir, l’OL a validé le 16e titre de champion de France de son histoire. Après la partie, Gérard Prêcheur n’a pas manqué de fustiger le manque d’ambition dans le jeu lyonnais.

La poignée de mains à l’issue de la rencontre avait été froide entre deux personnages qui s’apprécient pourtant. Dimanche soir, l’élève qu’a pu être Sonia Bompastor a une nouvelle fois pris le dessus sur son maitre Gérard Prêcheur cette saison. Après le Trophée des Championnes et la Coupe de France la semaine dernière, l’OL a une nouvelle fois pris le meilleur (0-1) sur le PSG au Parc des Princes. Un court succès grâce à un but de Signe Bruun en fin de match (88e) qui a suffi au bonheur lyonnais d’être sacré pour la 16e fois de son histoire.

Du côté parisien, c’était forcément la tête des mauvais soirs après la rencontre, suite à ce nouvel échec et une saison blanche. "On a des regrets avec le match de ce (dimanche) soir. Le plan de jeu était clair et a failli marcher, a regretté Prêcheur à l’issue de la rencontre. On voulait résister au pressing de Lyon et aller les chercher haut. On ne l'a pas trop mal fait en première période, mais on savait qu’on n’allait pas tenir tout le temps à ce rythme."

"Les individualités l'emportent sur le collectif"

Bien mieux en deuxième mi-temps, le PSG avait malgré tout pu s’estimer heureux d’avoir toujours une partie de son destin entre les mains après 45 minutes. Les Lyonnaises ont eu les occasions de tuer le suspense durant le premier acte, mais ont comme souvent cette saison fait preuve d’inefficacité. Est-ce la frustration du résultat, en tout cas, Gérard Prêcheur a eu la défaite mauvaise dimanche soir et s’est payé le jeu déployé par Sonia Bompastor. "Ce qui me frustre un peu, et c’est le passionné de foot qui parle, c’est que l’OL qui est champion de France et d’Europe produise un jeu sans arriver à faire trois passes. Je me dis que ce n’est pas comme ça que l’on va attirer les foules. L’aspect athlétique et les individualités l’emportent sur le collectif et c’est dommage. Mais ça marche." Et plutôt bien puisque les Fenottes ont fait une razzia sur les titres nationaux cette saison.