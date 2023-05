PSG - OL (0-1) : Signe Bruun a soigné ses adieux

Pas toujours récompensée cette saison, Signe Bruun a profité de la fenêtre de tir offerte par Sonia Bompastor pour soigner sa sortie. En offrant le titre à l’OL, la Danoise a refermé le chapitre de son histoire lyonnaise de la meilleure des façons.

Un trop-plein d’émotion. En voyant sa tête et le ballon finir dans le but de Sarah Bouhaddi à deux minutes de la fin du temps réglementaire, Signe Bruun n’a pu retenir ses larmes. À genoux sur la pelouse du Parc des Princes, son ancien fief pendant deux saisons (2019-2021), la Danoise a été submergée par l’émotion, consciente d’avoir réalisé quelque chose de grand dimanche soir. Grâce à son but, l’unique dans ce classique de la D1 féminine, l’OL est allé chercher son 16e titre de championne de France et réussi l’objectif d’un 3 sur 3 sur la scène nationale après le Trophée des Championnes et la Coupe de France. Ce but libérateur et cette célébration mêlant joie et presque tristesse est tout sauf anodin pour Bruun. Comme bon nombre de ses coéquipières lyonnaises, elle est en fin de contrat à l’issue de la saison.

À la différence d’une Eugénie Le Sommer à l'avenir lyonnais toujours incertain, Signe Bruun sait que la fin de son aventure entre Rhône et Saône se terminera samedi prochain avec un match de gala au Parc OL contre Reims. Pistée en Angleterre, elle qui a déjà évolué à Manchester United en prêt la saison dernière, Bruun a confirmé ce qui était entendu depuis quelques semaines. Elle ne prolongera pas avec les Fenottes. "C’est beaucoup d’émotion, car ça n’a pas toujours été facile ici. Il y a beaucoup de très bonnes joueuses à l’OL, de temps en temps, je jouais, d’autres fois non, mais j’ai toujours continué de travailler dur. C’est un très bon moment pour moi, je suis très contente de marquer et d’offrir ce titre pour ce groupe magnifique."

Meilleure buteuse de l'OL en championnat

Un but comme un cadeau d’au-revoir pour une joueuse qui n’a jamais rechigné à l’effort sans en être vraiment récompensée. La voir rentrer dimanche soir à 20 minutes de la fin en lieu et place d’Ada Hegerberg a presque été une surprise en soi, Eugénie Le Sommer étant sur le banc. Mais, comme souvent, Signe Bruun a fait fi de son cas personnel pour jouer les points de fixation ou mettre la pression sur la défense adverse.

Ce n’est pas toujours très académique avec la Danoise, mais dans le goût de l’effort et d’un mental faisant la différence, l’ancienne Parisienne s’est parfaitement inscrite dans le projet de Sonia Bompastor. La native de Randers a cette particularité d’avoir répondu présente quand il a fallu combler l’absence d’Hegerberg pendant six mois, tout en trouvant le moyen de ne pas se rendre indispensable malgré un statut de meilleure buteuse du groupe lyonnais en championnat. Cela lui a valu d’être hors du groupe à de nombreuses reprises ces dernières semaines.

Un départ vers l'Angleterre cet été ?

Pourtant, dimanche, elle a répondu de la meilleure des manières avec un 11e but cette saison toutes compétitions confondues en un peu moins de 1000 minutes. Un tour de force de Sonia Bompastor de garder tout le monde en alerte malgré les déceptions personnelles. "On a beaucoup discuté avec elle depuis plusieurs semaines, c’est difficile pour elle, car elle souhaite avoir plus de temps de jeu, c’est une internationale, a fait le point l’entraîneure lyonnaise. Je suis très contente que ce soit elle qui marque, parce qu'elle a toujours été irréprochable dans l’état d’esprit, elle a toujours beaucoup travaillé sans être forcément récompensée, car il y a énormément de concurrence."

Le départ désormais acté, Signe Bruun espère boucler la boucle de la meilleure des façons contre Reims dans six jours au Parc OL. Avant de s’envoler vers d’autres cieux.