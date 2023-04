Mercato : Le Sommer (OL) n’a pas encore décidé de son avenir

Eugénie Le Sommer et Lindsey Horan lors du match Juventus – OL (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

En fin de contrat à l’issue de la saison, Eugénie Le Sommer n’a pas encore prolongé avec l’OL. À 34 ans, l’attaquante ne se voit pas raccrocher les crampons.

À l’image de Kylian Mbappé, ne parlez pas d’âge à Eugénie Le Sommer. Quand le champion du monde avait avancé que sa jeunesse n’était pas une excuse, l’attaquante lyonnaise estime que parler de retraite sportive à 34 ans est un mal "bien français". Si elle est bien plus sur la fin qu’au début, la Lyonnaise ne se voit pas encore raccrocher les crampons comme elle l’a confié au Progrès. "Oui, ça fait longtemps que je joue au foot et que j’évolue en D1, mais je me sens très bien et je ne me fixe pas de limites. J’ai beaucoup d’exemples de footballeuses qui ont performé aux JO ou en Coupe du monde alors qu’elles avaient 35 ans."

"Je réfléchis à mon avenir"

Cet été, Eugénie Le Sommer espère bien être de la partie en Australie et en Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde avec les Bleues. Après deux ans d’absence, elle a fait son retour en sélection pour la première d’Hervé Renard et s’est illustrée avec un doublé lors du premier match amical. Le Mondial est donc forcément dans un coin de sa tête. Mais sera-t-elle toujours une joueuse de l’OL à ce moment-là ? Le Sommer fait partie des nombreuses Lyonnaises qui se retrouvent en fin de contrat à l’issue de la saison. Si Janice Cayman a acté son départ, l’attaquante bretonne laisse planer le flou autour de sa situation personnelle. "Forcément, je réfléchis à mon avenir. Mais pour l’instant, je ne sais pas, on verra (rires)." De quoi laisser supposer que les négociations sont bien avancées avec l’OL ?