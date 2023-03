Mercato : Janice Cayman quittera l'OL à l'issue de la saison

Janice Cayman a annoncé qu'elle ne prolongerait son aventure à l'OL. La Belge quittera le Rhône à la fin de l'exercice 2022-2023.

Elle a officialisé la nouvelle lundi lors de la présentation de sa biographie 'I did it'. Alors que son contrat se termine à l'issue de la saison 2022-2023, Janice Cayman ne prolongera pas à l'Olympique lyonnais. "J'ai passé un moment fantastique là-bas, mais je me sens prête pour autre chose. Et après dix ans, (entre Juvisy, Montpellier et l'OL) je me lasse petit à petit du championnat de France", a déclaré la joueuse polyvalente.

"J'avais l'impression qu'ils avaient des doutes"

Hors du groupe depuis trois rencontres, la Belge voyait le club ne pas lui proposer de continuer l'aventure. "J'avais l'impression qu'ils avaient des doutes", a-t-elle confié.

Après avoir remporté à deux reprises la D1, la Ligue des champions et une fois la Coupe de France ainsi que le Trophée des championnes, Cayman s'apprête donc à relever un nouveau défi hors de l'Hexagone. Mais avant cela, elle entend bien conquérir d'autres titres. "Jusqu'en juin, je donnerai certainement tout chaque jour pour Lyon, car je veux terminer ici avec un sentiment positif", a-t-elle conclu.