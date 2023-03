Au milieu, l’OL doit encore trouver la bonne formule

Sur les trois derniers matchs de Ligue 1, Laurent Blanc a aligné son équipe dans un schéma hybride entre le 4-3-3 et le 4-2-3-1. Cette formule, avec Maxence Caqueret haut sur le terrain et Rayan Cherki sur l’aile, peine à convaincre.

Est-ce dû aux absences des blessés, à la défaite à Auxerre, ou les deux ? Depuis plusieurs semaines, Laurent Blanc a lâché sa défense à trois et son attaque à deux têtes pour basculer sur une arrière-garde à quatre éléments et une ligne de trois devant.

A Angers (1-3, le 25 février), contre Lorient (0-0, le 5 mars) et Lille (3-3, le 10 mars), l’OL a évolué dans un système hybride, entre le 4-2-3-1 et le 4-3-3, avec Maxence Caqueret plus haut que Corentin Tolisso et Johann Lepenant. Rayan Cherki jouait lui sur un côté. Face à Grenoble en Coupe, nous étions en revanche clairement dans un 4-2-3-1, au moins jusqu’à la 54e minute et la sortie de Bradley Barcola, pour ce qui reste, sur cet échantillon de rencontres, les meilleures 45 premières minutes de l’équipe.

Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c’est l’aspect offensif avec le trio de récupérateurs que forment Caqueret, Tolisso et Lepenant. Et à ce niveau-là, on ne peut pas dire que le schéma les mette en valeur. “Aujourd’hui, il (Blanc) privilégie le côté défensif et donc c’est pour ça qu’il est plus sécurisé avec ce 4-3-3. Mais ça porte préjudice à l’animation offensive. Il y a un manque de créativité car notre milieu récupère des ballons, mais dans leur utilisation, c’est très pauvre, note Nicolas Puydebois dans “Tant qu’il y aura des Gones”. C’est pour ça que j’aimerais voir Cherki dans l’axe pour apporter dans le petit jeu et entre les lignes.”

Un trio peu complémentaire

Nous reviendrons plus tard sur le meneur de jeu. Pour se repencher sur le cas de la triplette, on peut observer qu’effectivement, les trois footballeurs courent énormément, mais en raison de leur profil, ils ont des lacunes à l’approche de la surface adverse. C’est d’autant plus criant pour Caqueret, amené à jouer presque en position de numéro 10, et qui comme ses compères, a beaucoup de déchets, trop pour permettre à l’Olympique lyonnais de développer son jeu et d’avoir une vraie assise au niveau de la possession.

On s’interroge en effet sur la pertinence de placer sur le terrain ces trois joueurs aux caractéristiques similaires en beaucoup de points, en particulier pour les deux plus jeunes. “Il pourrait trouver un système pour mettre les as à leur place en fonction de leur profil. Si tu veux vraiment donner du temps de jeu à Rayan Cherki, il faut lui permettre d’être dans le cœur de l’action en 10, son meilleur rôle, appuie notre consultant. Que ce soit un 4-4-2 losange ou un 4-2-3-1, pour avoir une maîtrise plus importante au milieu.”

Cherki inefficace sur un côté

Car aujourd’hui, le Gone n’est plus que l’ombre de celui qu’il était il y a encore un mois contre Lens (2-1). En tant qu’ailier, il a du mal à apporter du danger, étant exilé sur le côté alors que ses points forts s’expriment mieux dans l’axe. Son positionnement n’excuse pas totalement ses récentes prestations, mais on le sent en plus un peu frustré. S’il parvient sur des éclairs à impacter positivement son équipe, on remarque que cela se produit très souvent lorsqu’il est “dans le cœur du jeu, le poste dans lequel il est le plus performant. Il l’a prouvé”, insiste l’ancien gardien rhodanien.

Le retour d’Alexandre Lacazette, qui offre une solution supplémentaire en attaque, va peut-être exhorter l’entraîneur à revoir ses plans, même si lui soulignait après le nul à Lille que “ses joueurs du milieu s’étaient dépouillés”. Si changement il y a, encore faut-il que ce soit le bon. “Cela dépend de ce que tu veux privilégier. Tu pourras évoluer en 4-2-3-1, à condition que les ailiers fassent le travail défensif. Tu auras alors deux lignes de quatre, avec Cherki et Lacazette en premier rideau”, décrit Nicolas Puydebois. Première réponse vendredi avec la réception de Nantes.