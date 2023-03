Lille - OL (3-3) : Blanc a vu "un match référence dans l’état d’esprit"

Même si l'OL n'est reparti qu'avec un point de Lille vendredi (3-3), Laurent Blanc s'est réjoui du visage montré par ses joueurs, ainsi que de leur implication.

Comme chaque observateur devant l'affiche Lille - OL de vendredi (3-3), Laurent Blanc a confié qu'il avait "passé une excellente soirée" à suivre la rencontre. Il est vrai que si la première période n'a pas fait lever les foules, le deuxième acte s'est joué sur un rythme élevé, avec surtout six buts inscrits. Bien que sa formation ne se soit pas imposée, le Cévenol a tout de même souligné des points positifs.

"On sent qu’il y a du mieux dans la vie du groupe"

"On était convaincus qu’on pouvait faire quelque chose ici. Des changements ont été positifs pour l'équipe. Sur le terrain, il y avait des bons footballeurs et des envies offensives, ça donne des parties comme ça. On sent depuis un certain temps qu’il y a du mieux dans la vie du groupe, a relevé l'entraîneur rhodanien. C’est primordial pour moi car il faut que ça se passe bien. Le résultat est aussi important pour les joueurs, les supporteurs, pour tout le monde."

La mentalité affichée a plu à l'ancien sélectionneur, notamment après avoir été mené très longtemps au score. "On n’arrivait pas à valider cet effectif qui commençait à naître. Avec beaucoup de jeunes, c’est délicat. Il nous manquait une rencontre référence. Ce (vendredi) soir, on n’a pas gagné, mais c'en est tout de même une dans l’état d’esprit, a-t-il affirmé. Il est beaucoup mieux depuis quelque temps et on arrive à le montrer sur un match comme ça. C’est bien. Il va falloir être exigeant à ce niveau-là parce que c’est capital. Si on arrive à mieux jouer et qu'il y a des nets progrès dans le jeu, ce ne sera que du bonheur puisque ce sont des joueurs qui donnent tout."