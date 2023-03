Grâce à Däbritz et Horan, l'OL l'emporte à Fleury (1-2)

Sara Däbritz et Lindsey Horan à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

L'OL a remporté un succès important ce vendredi à Fleury, 2 à 1, avec des buts de Sara Däbritz et Lindsey Horan.

Un voyage pas facile attendait l'OL ce vendredi à Fleury, et cela s'est confirmé durant 90 minutes, et même plus. Si les Fenottes ont rapidement ouvert le score grâce à Sara Däbritz, sur une passe d'Eugénie Le Sommer (0-1, 17e), elles ont ensuite mis du temps avant de se mettre à l'abri.

Le deuxième but est intervenu à la 81e. Il est signé Lindsey Horan, bien aidée par Selma Bacha, qui a retrouvé la compétition, tout comme Melvine Malard. Cette avance de deux réalisations s'est réduite au bout du temps additionnel, après un penalty d'abord arrêté par Christiane Endler, mais que Le Garrec, la tireuse, a finalement poussé au fond (1-2, 90e+7).

L'OL met la pression sur Paris

Avec ces trois points ramenés de l'Essonne, l'Olympique lyonnais met la pression sur le PSG, qui compte quatre points de moins (43 à 39) avant recevoir Reims dimanche. Prochain rendez-vous pour les Rhodaniennes, le vendredi 17 mars à 17h30 en Coupe de France contre... Fleury.