Lille - OL (3-3) : Barcola relance son équipe, plombée par des erreurs individuelles

Buteur et passeur, Bradley Barcola s'est démarqué lors de Lille - OL ce vendredi (3-3). Un match fou permis aussi par les erreurs lyonnaises, notamment dans la surface. Retrouvez le top et le flop d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top de Lille - OL (3-3) : Bradley Barcola relance les Lyonnais

L’entrée de Lacazette n’était pas loin de figurer dans cette catégorie, mais le penalty concédé pour une main coûte cher. En attendant l'entrée du capitaine à la 70e, c’est Bradley Barcola qui a incarné la principale (seule) menace offensive rhodanienne. D’abord malheureux face à Chevalier (12e), l’attaquant n’a pas tergiversé, trompant le portier lillois pour du premier but rhodanien. Il est aussi passeur décisif pour Lacazette sur le 3-3, et impliqué auparavant sur le 3-2. Une belle prestation du Gone, malgré quelques approximations, mais il dégage tellement d’envie et de combativité qu’on occulterait presque ses défauts.

Le flop : l’OL plombé par ses erreurs

Bien sûr, le 11 de Laurent Blanc, et en particulier son choix de titulariser Diomandé à droite, sont discutables. Mais si l’OL a constamment dû courir derrière le score, c’est parce qu’il a commis trop d'erreurs individuelles. Certes, le LOSC est une belle équipe, mais face à une telle adversité, l’Olympique lyonnais s’est tiré une balle dans le pied avec deux penalties pour des fautes évitables de Cherki et Lacazette. A la toute fin de la partie, Kumbedi était lui aussi proche d’en provoquer un troisième. Les coéquipiers de Tolisso reviennent de trop loin sur le match pour écrire qu’ils méritaient mieux, mais lorsqu’on voit le visage des dernières minutes, on se dit qu’il y avait peut-être la place pour espérer plus, même si les Lillois se disent certainement la même chose au coup de sifflet final.