Deux ans après sa dernière sélection, Eugénie Le Sommer a reporté le maillot de l’équipe de France vendredi soir. Contre la Colombie, l’attaquante de l’OL s’est offerte un doublé pour son retour en Bleues.

C’est ce qui s’appelle revenir par la grande porte. Après deux ans au placard sur fond de désaccord avec Corinne Diacre, Eugénie Le Sommer a de nouveau pu porter le maillot de l’équipe de France, vendredi soir à Clermont. Retenue dans la première liste d’Hervé Renard, l’attaquante de l’OL a même été titularisée dès le coup d’envoi contre la Colombie. Dans ce match amical, les Bleues ont dû puiser pour combler le déficit de deux buts, mais ont pu compter sur la Lyonnaise pour s’offrir une belle victoire (5-2).

Avec un doublé et désormais 88 buts en sélection, Le Sommer avait de quoi avoir le sourire à Gabriel Montpied. "Je ne m'y attendais pas du tout (à ce retour). Il y a beaucoup d’émotion. Si on m'avait dit il y a dix jours que je me serais retrouvée ici, avec une victoire, un but, deux buts, dans cette liste, en tant que vice-capitaine... Il y a beaucoup de choses qui sont allées très vite pour moi, mais j'ai essayé de prendre les choses comme elles venaient. Ça fait plaisir d'être ici, dans ces conditions."

Une complicité avec Hervé Renard

Avec ce doublé en Bleues, Eugénie Le Sommer retrouve aussi un peu de confiance après des derniers mois compliqués à l’OL. Toujours aussi importante dans la vie de groupe par son expérience, l’attaquante a du mal à vraiment se montrer décisive entre Rhône et Saône. C’est chose faite en sélection et l’accolade avec Hervé Renard en dit long sur ce renouveau que vit la Bretonne depuis quelques jours. "Je lui dois ma présence ici. C'est lui qui m'a fait revenir, je me devais de lui renvoyer la balle. C'était un petit geste (de venir fêter le but avec lui) pour lui dire merci pour la confiance. J'étais contente qu'on gagne pour sa première." Tous les maux français ne se sont pas dissipés en un match, mais il y a au moins de la joie de vivre désormais.