Une semaine après s’être incliné en championnat, l’OL Futsal retrouve l’ALF Futsal ce samedi (15h30) en Coupe LAuRA. À Décines, les Lyonnais tenteront d’accrocher une place en demi-finale.

Comme on se retrouve. Une semaine après avoir déjà croisé le fer en championnat, l’OL Futsal et l’ALF Futsal vont de nouveau s’affronter ce samedi. Cette fois-ci en Coupe LAuRA pour une place en demi-finale. À 15h30 au gymnase Charlie Chaplin de Décines, les joueurs de David Touré vont tenter de prendre leur revanche après avoir perdu tout espoir d’un titre de champion de R1 Futsal samedi dernier. La tâche ne sera pas aisée, car les Lyonnais sont clairement tombés sur le tirage le plus difficile avec l’ALF comme adversaire.

Dominateur en championnat avec un titre de champion et des barrages à jouer pour une accession en D2, l’équipe de Sainte-Foy-lès-Lyon a à cœur de pourquoi pas faire le doublé. Les joueurs de Christ Eleka avaient laissé échapper cet objectif la saison dernière avec une défaite en finale. La tâche s’annonce compliquée pour l’OL, mais le week-end dernier, les Lyonnais avaient tenu la dragée haute à l’ALF Futsal avec une défaite d’un petit but (5-6). Il en faudra encore plus ce samedi (15h30) pour espérer voir les demi-finales. En cas de qualification pour le tour suivant, l’OL Futsal affrontera soit le Clermont Ouverture, soit le Futsal Pont Claix.