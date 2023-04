Dans le choc du haut de tableau en Régional 1, l’OL Futsal s’est incliné (5-6) face à l’ALF. Ce succès permet au club fidésien d’être assuré de finir champion.

Fin du suspense pour le titre de champion et la possible montée en D2. En prenant le meilleur (5-6) sur l’OL Futsal ce week-end à Décines, l’ALF Fustal s’est assuré définitivement la première place de ce championnat à six journées de la fin. Pour l’OL, l’espoir était plus que minime de pouvoir recoller au club de Saint-Foy-les-Lyon, mais désormais les chances ont été réduites à néant après ce revers. L’objectif pour les hommes de David Touré est dorénavant de terminer dauphin de l’ALF et pourquoi pas prendre une revanche dès ce week-end en quarts de finale de la Coupe LAuRa.

Natif de Rillieux mais très attaché à Sainte-Foy-les-Lyon, Romain Dedola, invité de Tant qu’il y aura des Gones lundi, n’a pas caché son plaisir de voir l’ALF être aux portes d’une accession à la deuxième division française. "C’est une fierté en tant que Fidésien de cœur de voir l’ALF monter ou du moins jouer les barrages pour monter. C’est fabuleux par rapport au club, à tout ce qu’ils ont fait depuis 12 ans avec cette bande de potes qui a monté le club." Sera-t-il un renfort la saison prochaine ? La reconversion au futsal n’est pas pour tout de suite, "j’ai d’autres projets". L'un d'eux est de passer les diplômes d'entraîneur après avoir pris les rênes de Hauts-Lyonnais comme entraîneur-joueur en cours de saison.