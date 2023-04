Lukeba, Lepenant et Kumbedi en sursis avant Nantes - OL

Déjà en sursis avant le PSG, Castello Lukeba et Johann Lepenant ont été rejoints par Saël Kumbedi. Tous trois doivent se tenir à carreau dans les prochains matchs, au risque de louper le choc contre l’OM ou une potentielle finale de Coupe de France.

Dimanche soir, les Lyonnais ont pris trois cartons jaunes. Sur les trois, deux ont une conséquence directe sur les prochains matchs de l’OL. Avec un troisième jaune en moins de dix matchs, Bradley Barcola loupera le déplacement à Toulouse le vendredi 14 avril (21h). Un moindre mal finalement puisque les compteurs seront remis à zéro pour l’attaquant avec le choc contre l’OM (23 avril) et une possible finale de Coupe de France la semaine suivante (29 avril). Le sursis qui pesait au-dessus de Barcola, certains vont continuer à l’avoir jusqu’à une potentielle montée au Stade de France.

Une possible finale de Coupe en jeu pour Lepenant et Kumbedi

Déjà dans l’obligation de se tenir à carreau avant le PSG, Castello Lukeba et Johann Lepenant vont devoir faire encore plus attention sur les prochaines échéances. En cas de cartons contre Nantes ou Rennes cette semaine, ils louperont l’Olympico au Parc OL dans un peu plus de deux semaines. Pour Lepenant, le sursis s’étirera encore plus longtemps et s’il passe entre les gouttes à la Beaujoire et à Décines, il devra également faire attention contre Toulouse. Cette fois, le risque est encore plus important puisqu’il pourrait le priver d’une finale de Coupe de France. Ce cas de figure s’adresse aussi à Saël Kumbedi qui a rejoint la liste depuis dimanche et son carton à la 42e contre le PSG.