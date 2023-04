Ligue 1 : Bradley Barcola sera suspendu pour Toulouse - OL

Bradley Barcola lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Averti dans le temps additionnel du match entre le PSG et l’OL, Bradley Barcola a reçu son 3e carton jaune en moins de dix matchs. L’attaquant lyonnais manquera le déplacement à Toulouse, le 14 avril prochain.

La déception a rapidement laissé place à l’envie d’en découdre. Dimanche soir, Bradley Barcola a profité de la blessure d’Amin Sarr pour faire son entrée en jeu à la 23e minute. Comme son coéquipier, l’attaquant n’a pas ménagé ses efforts pour empêcher une relance trop facile des centraux parisiens. Une volonté exigée par Laurent Blanc dans sa volonté de pressing et à laquelle Barcola n’a pas rechigné. Comme souvent diront les supporters de l’OL. Emporté par sa fouge, le jeune Lyonnais manque parfois de tact dans ses interventions et fait parfois des fautes grossières dignes d’un attaquant.

Barcola de retour contre l'OM

Dimanche soir, Bradley Barcola a une nouvelle fois vu jaune en toute fin de match. Il a eu beau dire à Mr Letexier que la faute commise sur Danilo Pereira n’était pas de son fait, c’est bien lui qui a récolté un carton à la 93e minute. Après Lille le 8 février dernier et Auxerre le 17 du même mois, c’est donc le troisième avertissement en moins de dix matchs pour Barcola et cela a forcément une incidence. Il sera bien là pour les deux prochains rendez-vous de l’OL cette semaine (Nantes et Rennes) mais l’attaquant devra faire l’impasse sur le déplacement à Toulouse le vendredi 14 avril à 21h. Un coup dur pour Laurent Blanc qui devrait certainement devoir également faire sans Amin Sarr, touché aux ischios dimanche.