En s’imposant contre le PSG, l’OL a signé son premier succès au Parc des Princes depuis 2020. Pour Laurent Blanc, ce retour à Paris, sept ans après, a été couronné de succès même s’il ne veut pas entendre parler de revanche.

Sept ans. Depuis son limogeage du PSG en 2016, Laurent Blanc n’avait plus remis les pieds au Parc des Princes. Son année sabbatique s’est transformée en une longue traversée du désert, par choix personnels, mais aussi manque d’opportunité. Resté loin du football français pendant sept ans, l’entraîneur a fait son retour en Ligue 1 en octobre dernier en prenant les rênes d’un OL en détresse. La situation ne s’est guère mieux améliorée depuis six mois, mais le succès dominical (0-1) contre le PSG est venu apporter un bol d’air frais aux Lyonnais avant la Coupe de France.

"Si vous saviez à quel point je m'en fous"

Accueilli par de faibles applaudissements de la part des supporters parisiens, Laurent Blanc a avant tout souhaité mettre en avant la performance de son équipe plus qu’une revanche prise sur le club parisien. "Une revanche ? Non, ce sont des trucs de journaliste. Je m'en fous de ça, si vous saviez à quel point... Il n'y a rien de personnel dans une équipe de football. Si vous voulez avoir des sentiments personnels, il faut faire un sport individuel. Je suis content d'avoir gagné au Parc pour mon équipe et pour moi-même, bien sûr. Une revanche sur qui ? Sur quoi ? J'ai passé un excellent moment ici à Paris, qui s'est terminé plus tôt que prévu, mais c'est la vie. Tous les entraîneurs sont soumis à ça, il faut l'accepter. Il n'y a pas de revanche, sinon vous menez une vie infernale."

Pas du genre à prendre les choses personnellement, Laurent Blanc a pour lui ce côté détaché qui lui permet d'avoir de la hauteur sur les événements. Certains pourraient lui reprocher notamment dans la situation actuelle de l’OL, mais le Cévenol est comme ça et ce n’est pas à 57 ans qu’il changera.