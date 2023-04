À l’été 2021, Peter Bosz est arrivé à l’OL et a souhaité enrôler André Onana au poste de gardien. Malgré l’insistance de son ancien coach à l’Ajax, le Camerounais a fait le choix de rester aux Pays-Bas pour s'engager libre à l’Inter Milan l'été dernier.

En débarquant sur le banc de l’OL à l’été 2021, Peter Bosz a rapidement souhaité imposer sa patte. Que ce soit dans le jeu avec une possession haute que dans le choix des joueurs. Afin de mettre en place sa philosophie, l’entraîneur néerlandais avait eu la volonté de recruter un gardien en lieu et place d’Anthony Lopes et avait ciblé le profil. L’ayant connu à l’Ajax Amsterdam, André Onana correspondait parfaitement à ses attentes. Des discussions ont bien eu lieu entre toutes les parties, mais l’international camerounais a finalement fait le choix de rester aux Pays-Bas afin de partir libre l’été dernier.

Un pré-contrat a d’ailleurs rapidement été signé avec l’Inter Milan où Onana est devenu un titulaire indiscutable depuis six mois. Plus d’un an après ce dossier, l’Intériste est revenu sur les raisons de son choix. "Je parlais avec le président (de l’OL) Jean-Michel Aulas. Mais je ne pouvais pas choisir Lyon et laisser l’Inter, s’est-il justifié sur beIN Sports. Je pense que l’Inter est un cran au-dessus de Lyon […] Avec l’Inter, je pense que j’aurai plus de facilités pour remporter la Ligue des champions et des trophées majeurs."

Le cours des événements lui a plutôt donné raison. Pendant que l’OL va tenter de sauver sa saison avec une demi-finale de Coupe de France mercredi, l’Inter Milan prépare lui un quart de finale de Ligue des champions contre le Benfica Lisbonne. Deux ambitions bien éloignées qui ont conforté André Onana dans son choix. "Pour ma carrière et mes ambitions, c’était important de venir en Italie. Je pense qu’ils ont une meilleure formation pour les gardiens. Je pense avoir fait le bon choix. Ça n’a pas été facile de dire non à Lyon."