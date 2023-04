Anthony Lopes veut éviter toute enflammade avant Nantes - OL

De retour à la compétition après un mois d’absence, Anthony Lopes avait le sourire après la victoire contre le PSG. Néanmoins, le gardien a joué les gardes fous en vue de la demi-finale de la Coupe de France.

En revenant à la compétition contre le PSG, Anthony Lopes ne s’attendait sûrement pas à passer une soirée si tranquille dimanche au Parc des Princes. Le gardien lyonnais a bien dû s’employer en fin de match, mais dans l’ensemble, ce retour après un mois d’absence n’a pas donné de sueurs froides à l’international portugais. Quand il a eu l’habitude de jouer les sauveurs de l’OL cette saison, Lopes s’en est cette fois remis à sa défense pour signer un succès probant à Paris (0-1). Comme Laurent Blanc ou Bradley Barcola, le Lyonnais a tenu à rendre hommage à l’esprit collectif des Lyonnais dimanche soir.

"Il y a de la bonne humeur pour plein de choses puisque déjà, ça me fait plaisir de revenir à la compétition dans un premier temps. Et puis la victoire ici, ce n’est pas anodin. De gagner au Parc, ça fait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé, a déclaré le gardien après le match. Gagner en plus, je pense avec la manière. Je pense qu’on a été très costaud, il faut vraiment louer l’état d’esprit et le collectif qu’il y a eu. On a été plutôt bons, mais ça reste trois points. Il va falloir avancer parce qu’on a un match très important mercredi. Je pense qu’on le prépare de la meilleure des manières possibles."

"Le match de Nantes, il faut le jouer et le gagner"

Satisfait de ramener les trois points à Lyon et de gagner une place au classement en Ligue (9e), Anthony Lopes a joué les vieux sages. Dans ce jeune effectif que peut être l’OL, le gardien fait figure d’ancien et a prêché la bonne parole dimanche en vue de la demi-finale de la Coupe de France. Attention à l’enflammade après ce succès contre les stars parisiennes.

Mercredi à la Beaujoire, ce sera un tout autre match, certainement bien plus compliqué que celui vécu dimanche soir dans la capitale. "Il ne faut pas s’enflammer parce que ça reste un match. On a le temps de savourer ce (dimanche) soir, mais lundi, on passe à autre chose, clairement. Paris, c’est passé, demain, on se réveille et on pense à Nantes. On sait qu’on est capable de faire ce genre de prestations, à nous de les rééditer. Le match à Nantes, il faut le jouer, il faut le gagner pour pouvoir passer et aller en finale. Ce n’est pas en battant le PSG qu’on a obligatoirement gagné mercredi. À nous de répondre présent, mais on s’est mis dans de bonnes dispositions."

Bien que la victoire contre le PSG soit bonne pour le moral, l’OL ne doit en effet pas se tromper d’objectif : sa saison se joue bien mercredi et non au Parc des Princes.