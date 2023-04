PSG - OL (0-1) : c’est bon pour le moral

Les joueurs de l’OL célébrant le but de Bradley Barcola contre le PSG (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Dans un rôle d’outsider qu’il affectionne finalement mieux, l’OL a réussi le tour de force de s’imposer face au PSG (0-1). Ce succès, à trois jours du déplacement à Nantes, est bon pour la confiance.

Ils avaient la tête à Nantes, mais finalement l’ambiance festive du Parc des Princes les a vite ramenés à la réalité du terrain et de l’instant T. Dimanche soir, les Lyonnais ont réalisé une sacrée performance sur la pelouse parisienne au terme d’un match et d’un visage dont on aimerait plus souvent voir les traits. Dans une rencontre qui ressemblait avant tout à un match de gala pour l’OL qui n’a plus rien à jouer en Ligue 1, le club lyonnais a livré une prestation solide et mis fin à une frustrante série de trois nuls de suite en championnat.

Quand les stars du PSG étaient attendus, c’est finalement le collectif lyonnais qui a été l’attraction de la soirée dominicale. Tout n’est pas parfait, mais à trois jours d’une demi-finale de Coupe de France, l’OL ne pouvait pas mieux s’y prendre pour faire le plein de confiance. "Tout m'a fait plaisir, dans la préparation, dans le match, des joueurs qui ont commencé à ceux qui sont rentrés, a confirmé Laurent Blanc. C'est ça une équipe. Ça va nous emmener un peu de confiance, on en avait besoin. On a une semaine importante, mais pour l'instant, on n'a rien fait."

Un clean-sheet qui vaut cher

Entre le match de Ligue 1 contre le PSG et le déplacement à Nantes, les conditions seront bien différentes. Un match de coupe reste un duel à part avec des équipes sur un même pied d’égalité et surtout la volonté de faire la différence sur un match. Quand le championnat est un marathon où l’OL s’est vite essoufflé, la Coupe de France est un sprint où il faudra tout donner mercredi soir à la Beaujoire. Dimanche, les Lyonnais ont presque livré un match de coupe au Parc, comme une répétition avant l'heure. En visionnant les images du succès parisien, Laurent Blanc devrait une nouvelle fois avoir le sourire. Comme il l’a confié en conférence d’après match, les Lyonnais ont joué en équipe dimanche soir. Quand le PSG se repose sur ses individualités, l’OL a fait la différence par son collectif et c'est assez rare pour le souligner.

En revenant au 3-5-2, l’entraineur lyonnais s’est calqué sur le jeu parisien et voulait trouver cette solidité collective. Il n’a pas été déçu avec une muraille défensive qui a permis à Anthony Lopes de passer une soirée somme toute tranquille pour son retour à la compétition malgré quelques alertes en fin de match. "Sinaly (Diomandé), Castello (Lukeba) et Dejan (Lovren) ont été très bons dans le domaine défensif, dans le un contre un, dans l’agressivité légale, ils ont été très forts aussi. On avait prévu de mettre du monde dans l’axe, pour les pousser à jouer sur les côtés, où on avait deux bons pistons aussi. C’est une belle réussite ce (dimanche) soir."

Blanc a pu (presque) faire tout ce qu'il souhaitait

Dans ce rôle d’outsider, l’OL n’est finalement jamais aussi bon. C’était le cas contre Lille en Coupe de France puis contre Lens dans la foulée en championnat. Contre le PSG, les Lyonnais ont d’ailleurs fait front ensemble après un début de match compliqué avant de prendre petit à petit confiance offensivement. Mercredi, l’approche du match sera différente. L’OL ne pourra se permettre d’être dans une position attentiste et va devoir montrer autre chose dans le jeu. Car, il ne faut pas s’y tromper, dimanche soir, la stratégie était assez simpliste côté lyonnais. Un bloc solide avant d’exploser en contre en profitant de l’activité de Bradley Barcola et du jeu dos au but d’Alexandre Lacazette. Bien que limitée, elle a fonctionné. En sera-t-il de même à la Beaujoire ? Rien n’est moins sûr, mais au moins, le club lyonnais n’arrivera pas en Loire-Atlantique le moral dans les chaussettes. Entre gestion des temps de jeu et satisfaction collective, la soirée de dimanche n’a finalement pas été l’enfer promis.