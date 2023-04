PSG - OL (0-1) : Barcola souligne les "efforts collectifs"

Unique buteur dimanche soir lors de PSG - OL, Bradley Barcola est venu récompenser la prestation collective de son équipe. L’attaquant de l’OL s’est montré satisfait du visage lyonnais au Parc des Princes avant la demi-finale de Coupe de France.

On ne peut pas parler de hold-up tant l’OL n’a pas été mis plus en danger que ça par le PSG. Seulement, à trois jours de la demi-finale de Coupe de France, l’objectif était avant tout de faire le plein de confiance. Bien évidemment, les Lyonnais n’allaient pas craché sur une victoire de gala au Parc des Princes mais dans le 3-5-2 mis en place par Laurent Blanc, l’objectif était avant tout de se montrer solide et ne pas prendre une valise. Il y a eu bien plus que ça avec ce succès logique (0-1) grâce à Bradley Barcola. "C’était compliqué, on a fourni beaucoup d’efforts et au final je pense que c’est une victoire méritée, a déclaré l’unique buteur de la rencontre au micro de Prime Video. On est tous contents, on avait les supporters avec nous. Juste avant la demi-finale, je suis très content de l’équipe."

Sur le banc au coup d’envoi, Barcola a profité de la blessure d’Amin Sarr pour faire rapidement son entrée. Jamais avare d’efforts, il a eu une bonne situation au moment du penalty sifflé pour Lacazette mais une chaussure perdue en route et des appuis glissants en chaussette ont retardé ce but venu finalement à la 56e minute. S’il ne réussit pas tout, Barcola a le mérite de se donner. "J’étais plutôt déçu de ne pas commencer mais quand je suis rentré, je me suis dit qu’il fallait que j’apporte le maximum que je pouvais et avec ce but, c’est encore mieux. Mercredi, c’est un autre gros match avec une très grosse opportunité donc on va être à fond." Il ne reste plus qu’à espérer que l’OL ne recommence pas les montagnes russes et ne vit pas un mauvais rêve à la Beaujoire.