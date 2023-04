Eugénie Le Sommer et Amel Majri avec l’équipe de France à la Coupe du monde 2019 (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Après presque deux ans d’absence, Eugénie Le Sommer va faire son retour en équipe de France. L’attaquante de l’OL espère pouvoir répondre aux attentes d’Hervé Renard.

Elle avait forcément le sourire aux lèvres dimanche après la victoire de l’OL contre Le Havre (0-7). Avec un festival offensif, les Lyonnaises et Eugénie Le Sommer ont parfaitement effacé la désillusion européenne. Il faudra bien plus qu’une victoire en Normandie pour faire passer la pilule mais dans l’objectif que le titre de champion de France, les Fenottes ne pouvaient se permettre de ruminer trop longtemps l’élimination contre Chelsea. Pour la 18e journée de D1 féminine, l’OL a donc réagi avec la manière pour conserver la tête du championnat devant le PSG. "Ca fait du bien, on voulait bien rebondir après Chelsea et cette élimination donc je pense qu’on a répondu présentes dimanche, a déclaré Eugénie Le Sommer au micro de Canal Plus. C’était important de gagner mais surtout de gagner avec la manière donc on est satisfaite."

"Le sélectionneur compte sur moi"

Entrée en jeu à une demi-heure de la fin, l’attaquante bretonne n’a pas réussi à inscrire son nom au tableau des buteuses du jour mais s’est montrée décisive avec une passe pour Sara Däbritz et le 5-0 lyonnais. Une victoire, une passe, Le Sommer avait de quoi avoir le sourire pour fêter le retour en équipe de France qui l’attend. Dès lundi, elle retrouvera les Bleues qu’elle ne côtoyait plus depuis presque deux ans. Mais l’arrivée d’Hervé Renard a changé la donne. "Forcément, je suis très contente et très heureuse. Ca m’a fait tout drôle de voir mon nom mais je suis très heureuse de revenir en équipe de France et maintenant il faut aller chercher les objectifs. Le sélectionneur compte sur moi donc j’espère répondre présente."

Après deux ans d’absence, Eugénie Le Sommer a deux matchs amicaux pour gagner sa place dans le groupe des 23 pour le Mondial.