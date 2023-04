Le Havre - OL (0-7) : Däbritz ou la "Deutsch Qualität" lyonnaise

Sara Däbritz buteuse lors du quart retour entre Chelsea et l’OL (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Buteuse jeudi contre Chelsea, Sara Däbritz a remis ça ce dimanche contre Le Havre. Plus que son but, c’est par son activité que l’Allemande se rend indispensable. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Däbritz, une activité XXL

Dans une large victoire comme celle des Lyonnaises dimanche au Havre (0-7), le collectif est forcément à mettre en avant avec sept buteuses différentes. Néanmoins, Sara Däbritz continue encore d’impressionner. Laissée sur le banc contre Chelsea jeudi, la milieu avait signé son entrée avec le but du 2-0 qu’elle pensait, comme beaucoup de Lyonnais, décisif dans la course à la qualification. Trois jours après et la frustration en partie passée, l’Allemande a rappelé son importance dans le système lyonnais. Alors oui, Le Havre n’est pas Chelsea et l’OL a joué en pantoufles au stade Océane.

Néanmoins, l’activité de Däbritz continue d’en faire la très grosse satisfaction de cette saison, malgré trois mois d’arrêt à cause d’une blessure. Avec Däbritz, Bompastor a trouvé une joueuse qui va au contact et qui se projette. Après avoir touché la barre au retour des vestiaires, elle a fait parler sa qualité technique sur son but avec une talonnade bien sentie pour Le Sommer qui lui a remis pour le but du 5-0. Juste techniquement, on se demande encore comment le PSG a pu laisser filer libre une telle joueuse l’été dernier…

Le flop : le trou d’air défensif du dernier quart d’heure

Il y a des prestations individuelles qui ont été en deçà dimanche, notamment avec Vicki Becho pas à son avantage durant les 45 minutes qu’elle a jouées, mais dans une large victoire, on ne va pas cibler individuellement. Difficile donc de trouver un vrai point négatif dans cet après-midi normand. Mais si l’on veut se montrer un poil tatillon, on mettra en avant le trou d’air de dix minutes dont a fait preuve la défense lyonnaise en fin de match. A 7-0, il est logique d’avoir un relâchement et les dernières instants de ce Le Havre - OL ont avant tout ressemblé à un match d’entraînement avec deux équipes ayant relâché.

Néanmoins, Christiane Endler a dû se montrer vigilante et décisive pour signer un nouveau clean-sheet. Avec la sortie de Wendie Renard à la pause, Damaris a reculé d’un cran et la Néerlandaise s’est fait prendre deux fois coup sur coup avec des ballons dans son dos. Heureusement, Gordon avait décidé de ne pas profiter de ces cadeaux lyonnais pour sauver l’honneur havrais (77e, 78e, 85e).