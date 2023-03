Juste avant de disputer la première manche du quart de finale contre Chelsea, Christiane Endler s'est confiée en exclusivité pour Olympique-et-Lyonnais. La gardienne n'a éludé aucun sujet, que ce soit la bonne forme de l'OL, le 4-4-2 losange ou encore la suprématie entre Françaises et Anglaises qui sera en jeu lors de la double confrontation entre Rhodaniennes et Londoniennes.

Assez souriante durant l'entretien, Christiane Endler s'est posée une vingtaine de minutes avant la séance du lundi après-midi, l'avant-dernière pour les Fenottes à quelques heures de défier Chelsea en quarts de finale de la Ligue des champions. L'occasion de revenir sur les dernières prestations de l'OL, d'évoquer l'adversaire londonien qui se présentera au Grand Stade ce mercredi à 18h45, mais aussi de parler de la défense lyonnaise qui se montre globalement solide récemment.

Olympique-et-Lyonnais : Comment jugez-vous le groupe lyonnais à quelques heures de ce grand rendez-vous face à Chelsea ?

Christiane Endler : Je pense qu’on est très bien. Nous sommes excitées bien sûr, et avant un grand match, il y a toujours un peu de nervosité. J’espère qu’on sera prêtes dès l'entame la partie.

Vous avez eu le droit à une répétition générale au Grand Stade vendredi face à Fleury (2-0), appréciez-vous évoluer dans cette enceinte ?

C’est très plaisant de jouer dans de belles et grandes infrastructures, avec une belle pelouse et de bonnes conditions. J’espère que les supporteurs et les supportrices viendront aussi nous encourager. On est à la maison et on va tout faire pour réaliser une superbe prestation, gagner et prendre un avantage.

"On va jouer notre football, avec beaucoup de possession"

Vos deux dernières victoires contre Fleury ont logiquement dû apporter de la confiance à l’équipe ?

Oui, c’est toujours bien de l’emporter avant une rencontre importante. Fleury est une belle équipe avec des caractéristiques un peu similaires à Chelsea. Elle a des joueuses qui vont très vite devant, avec l’envie de jouer le contre. C’est une bonne chose de les avoir affrontées avant la Ligue des champions. Ce sera tout de même un peu différent car Chelsea, c'est du très haut niveau et il a aussi fait de bonnes performances avant notre confrontation.

Quel regard portez-vous sur cette équipe de Chelsea ?

Elle est très efficace devant le but. Avec peu d’occasions, elle parvient à marquer. Sam Kerr et d’autres sont aussi de bonnes joueuses. On connaît également la qualité de Kadeisha (Buchanan), qui a joué longtemps ici. C’est un adversaire costaud, avec un style anglais où ça joue physique. Mais nous allons essayer de jouer notre football, avec beaucoup de possession, avoir la maîtrise du ballon et on espère que ça va bien marcher.

Ce sera aussi l’occasion d’un duel entre la D1 et le championnat anglais avec les deux leaders…

Le football féminin anglais et son championnat progressent beaucoup ces dernières années. Il y a énormément de fans dans les stades, de belles équipes. La Ligue a bien travaillé pour élever le niveau. On peut le voir avec Arsenal, Chelsea et les deux clubs de Manchester qui sont forts. Mais je crois que le championnat français est aussi très bon. Son niveau s’améliore, les rencontres sont très serrées. Il y a peu de 6 ou 7-0, et ça, c’est bien pour le foot féminin en France. On pourra comparer après la confrontation.

"On sait gagner les matchs difficiles"

Etre tenant du titre ajoute-t-il de la pression sur vos épaules avant ce quart de finale ?

Je crois que l’on a toujours la pression car nous sommes l’OL, l’équipe qui a tout gagné. On sait que c’est comme ça. On a la pression parce qu’on veut remporter toutes les compétitions disputées et si on ne le fait pas, on sera en dessous des objectifs. Mais je pense qu’on sait faire avec, et même qu’on joue mieux avec ça (elle rigole). C’est l’une de nos caractéristiques, savoir gagner des matchs difficiles et c’est pour ça que l’histoire du club est plus grande que celle des autres formations.

Comment jugez-vous la saison de l’OL jusqu’ici ?

On n'a pas très bien débuté. Nous avons eu beaucoup de graves blessures de joueuses. Nous avons fait le boulot pour être premières à ce moment de la saison, et on va tout faire pour bien jouer lors des prochaines affiches. Maintenant, nous sommes dans une bonne position, on a récupéré plusieurs éléments et nous sommes presque au complet. Ça fait du bien. Nous manquons peut-être encore un peu d’efficacité devant le but, et j’espère qu’on va régler ça pour les duels à venir.

Sur l’efficacité justement, on remarque que vous vous appuyez principalement sur une bonne défense pour bâtir vos succès, plutôt que sur une attaque de feu…

C’est une force collective. On essaye de travailler ensemble pour ça et je crois que derrière, nous sommes fortes. Il y a une bonne relation qui s’est créée entre les joueuses, avec beaucoup de communication et de confiance entre nous. Lorsqu’on ne prend pas de but, cela donne de la confiance aux filles et au staff. J’espère que l’on pourra poursuivre ainsi, être solides, ne pas encaisser beaucoup de buts, ce qui nous donnera plus de chances de remporter les matchs.

"On prend petit à petit confiance en ce schéma"

Depuis plusieurs semaines, Sonia Bompastor vous fait évoluer en 4-4-2 losange, comment appréhendez-vous ce schéma tactique ?

Par rapport au système, nous prenons de la confiance au fur et à mesure des rencontres. C’est sûr quand dans le principe, ce n’est pas facile car on est plus habituées au 4-3-3, qui est plus aisé à maîtriser. Mais on a beaucoup de bonnes joueuses au milieu, et lorsqu’elles évoluent ensemble, c’est plus simple pour trouver les décalages. On croit que ça va marcher et que c’est le mieux pour l’équipe.

Quel regard portez-vous sur votre saison ? il y a eu des hauts et des bas, entre la défaite face à Arsenal 5-1 et cette série de huit matchs sans encaisser de but…

Les buts que l’on prend et qu’on marque, c’est le travail de toute l'équipe, ce n’est pas une seule personne. On a toutes dans une saison des mauvaises performances, mais je crois que je suis mieux maintenant. Il y a eu plusieurs matchs sans encaisser de but. Bien sûr, je peux encore faire plus, on peut toujours. Je travaille pour cela, être mieux chaque jour et je veux aider le groupe, et ce, dès la prochaine partie. J’ai aussi conscience que je suis une bonne gardienne et que je suis capable de faire de bonnes choses, même s’il m’arrive de faire des erreurs.

"Nous avons les meilleures conditions pour être performantes"

Vous disputez votre deuxième saison à l’OL, comment vous sentez-vous désormais au club ?

Je me suis sentie très bien ici dès le premier jour, j’ai été très bien accueillie. J’adore Lyon, mes coéquipières car on a une belle équipe, et pas seulement sur le terrain. On s’entend aussi très bien en dehors. Cela fait la différence. Tu peux voir que pour le club, les féminines sont importantes, nous avons les meilleures conditions pour être performantes et c’est ça que je cherche afin d’être mieux. Il me reste encore une année de contrat, je me sens très bien et j’espère que pour l’OL, c’est pareil.