Après un premier match vendredi en Coupe de France, l’OL va retrouver le Parc OL mercredi 22 mars (18h45). Pour la réception de Chelsea, le club lyonnais met les petits plats dans les grands avec des places à 5€ pour encourager les Fenottes.

Vendredi, Sonia Bompastor ne boudait pas son plaisir. Celui d’avoir pu jouer en lever de rideau du match des garçons dans l’antre qu’est le Parc OL. L’horaire inadapté avec une demi-finale programmée un vendredi à 17h30 n’a pas aidé à attirer les foules au coup d’envoi, mais les Fenottes ont fini d’évoluer devant 4 000 spectateurs au moment de valider leur qualification pour la finale de la Coupe de France (2-0 contre Fleury). Un coup de projecteur que Bompastor n’espère pas sans lendemain. Ce rendez-vous de coupe a également permis aux Lyonnaises de reprendre leurs marques dans l’enceinte décinoise avant un rendez-vous tout aussi, voire encore plus important mercredi.

Pour le retour de la Ligue des champions à Décines, l’OL accueille Chelsea en quarts de finale à 18h45. Pour ce choc, les Fenottes ainsi que le club lyonnais espèrent que les supporters répondront présents pour pousser dans la quête d’un triplé en fin de saison. Afin d’attirer le plus de monde possible, l’OL a choisi de mettre les petits plats dans les grands avec des places au tarif attractif. Pour 5€, une place attend les supporters lyonnais dans l’un des virages du Parc OL. À ceux qui souhaitent encourager les coéquipières de Wendie Renard, il est toujours possible de prendre ses places via ce lien (cliquez ici) ou en cliquant sur la bannière en dessous.