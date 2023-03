Pour recevoir Hyères ce samedi (18h), Gueïda Fofana peut compter sur les renforts d’El Arouch et Patouillet ainsi que des membres des U19 comme Chaïb ou Mounsesse.

Ce n’est pas Hyères, ce n’est pas demain, c’est bien aujourd’hui. Ce samedi, sur la pelouse du terrain Gérard Houllier, la réserve de l’OL accueille le club du sud de la France à 18h. Après une pause d’une semaine, le championnat de National 2 reprend ses droits ce week-end et l’OL est de nouveau lancé dans son opération maintien. Avec seulement trois points d’avance sur la zone rouge et une différence de buts moins bonne que leurs poursuivants, les Lyonnais savent qu’ils n’ont plus vraiment le droit à l’erreur à 10 journées de la fin. Ce rendez-vous contre Hyères (7e, 31 points) est forcément attendu dans le clan lyonnais.

Pour cette 21e journée, Gueïda Fofana doit composer sans Djibrail Dib et Achraf Laaziri, touché à la cheville lors de l’amical contre Aix-les Bains le week-end dernier. Néanmoins, l’entraîneur de la réserve peut se réjouir des présences de Mohamed El Arouch et Mamadou Sarr, non retenus avec les pros vendredi, ainsi que Mathieu Patouillet, troisième gardien contre Nantes. A ces renforts du dessus s’ajoutent également ceux de certains U19 comme Justin Bengui, Yacine Chaïb ou encore Jérémy Mounsesse.

Le groupe : Bengui, Patouillet - Boueye, Chaïb, Degorce, Mbatshi, Mounsesse, Sarr, Bonnet, Bounaas, El Arouch, C. El Djebali, Halifa, Fougeu, Lega, Mboup