OL - Académie : inquiétude pour Achraf Laaziri, touché à la cheville

Titulaire sur le côté gauche de la défense contre Aix-les-Bains, Achraf Laaziri est sorti après seulement 20 minutes. Touché à la cheville, le latéral marocain a dû être évacué du terrain par les soigneurs.

À la différence d’El Arouch, Patouillet et Sarr, Achraf Laaziri n’avait pas été convié pour le déplacement de l’OL à Lille. Avec Nicolas Tagliafico et Henrique disponibles, difficile de se faire une place pour le jeune Marocain. Néanmoins, comme ses trois compères, le latéral gauche était bien titulaire ce samedi avec la réserve contre Aix-les-Bains. Seulement, le match a tourné court et ce dès la 19e minutes. En trouvant la lucarne du gardien savoyard sur un coup-franc, Mohamed El Arouch avait profité d’une faute obtenue par Laaziri à l’angle gauche de l’entrée de la surface.

Mais ce coup-franc gratté n’a pas été sans conséquence pour l’ancien du FUS Rabat. Se tordant de douleur au moment du contact, Achraf Laaziri est resté au sol et a dû être porté par le staff médical hors du terrain. Incapable de poser le pied par terre, il a laissé sa place à Téo Barisic et rejoint les vestiaires à l’aide de la voiturette médicale de la réserve. Si la cheville n’avait pas gonflé à la pause, au sein du club, on redoute qu’elle ait tourné comme confié à Olympique-et-Lyonnais. Achraf Laaziri va en tout cas passer des examens pour connaitre la gravité ou non de sa blessure.