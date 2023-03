OL : Lacazette buteur en sortie de banc, une première depuis 2012

De retour dans le groupe, Alexandre Lacazette a soigné sa rentrée contre Lille. Auteur d’un doublé en dix minutes, le numéro 10 lyonnais a rappelé toute son importance.

Il a fait un bien fou et en même temps rappelé que sans lui, tout n’était pas forcément pareil à l’OL. En l’espace de dix minutes, Alexandre Lacazette a effacé plus de trois semaines d’absence. Deux occasions et deux buts ont permis à l’OL de ramener un point de Lille alors que le LOSC se voyait très certainement avec les trois points à 3-1. Entré à la 71e minutes, Lacazette a soigné son retour sur les pelouses de Ligue 1, en faisant ce qu’il sait faire de mieux : marquer. Avec désormais 16 buts au compteur grâce à son doublé, le numéro 10 lyonnais a surtout rattrapé Bernard Lacombe.

Une soirée presque magique qui aurait pu l’être encore plus si sa volée n’avait pas fui le cadre et qu’il avait offert la victoire à l’OL dans le temps additionnel. Néanmoins, ces deux buts sont une première par Lacazette. Il n’avait en effet jamais réussi à trouver deux fois le chemin du but adverse après être sorti du banc. D’ailleurs, il faut remonter au 10 mai 2012 et une victoire sur la pelouse d’Annecy contre l’ETG (1-3) pour le voir être buteur après avoir commencé sur le banc. Le numéro 17 d’alors n’en était encore qu’à ses débuts en Ligue 1 et était certainement loin de penser qu’il serait le 2e meilleur buteur de l’OL dix ans plus tard.