OL : Bradley Barcola à toute vitesse

Proche de quitter l’OL en prêt cet hiver, Bradley Barcola a profité du dégraissage hivernal pour se faire une place au soleil. De par son profil, le Lyonnais est presque devenu indispensable même s’il est encore perfectible.

Un destin ne tient pas à grand-chose et ce n’est pas Bradley Barcola qui dira le contraire. Il y a encore deux mois, l’attaquant venait tout juste de marquer son premier but en professionnel en Coupe de France contre le FC Metz, mais s’interrogeait sur son avenir. Barré par Karl Toko-Ekambi et Tetê sur les côtés, le jeune Lyonnais devait se contenter de miettes, que ce soit sous Peter Bosz ou depuis l’arrivée de Laurent Blanc qui l'avait même renvoyé en réserve. Avec seulement 75 minutes jouées entre le début de la saison et le 1er janvier 2023, Barcola avait de quoi se poser des questions. Dans le football actuel, un gamin de 20 ans a besoin de jouer pour gagner en expérience et surtout pouvoir démontrer ce qu’il a à donner.

5 buts et 3 passes en 2023

Après Metz, il n’avait pas fermé complètement la porte à un prêt vers Saint-Gall ou une écurie française et nous avait confié "vouloir simplement jouer. On verra si on me garantit du temps de jeu." Le hasard a bien fait les choses, car depuis cette prise de position, Bradley Barcola est comme sur un nuage. La fronde des supporters contre Strasbourg a clairement eu un effet positif sur le joueur. Pendant que Toko-Ekambi était poussé vers la sortie, l’ancien de l’AS Buers était projeté dans le onze de départ. Depuis ce fameux match, il n’a commencé qu’à une seule reprise sur le banc lors de la défaite à Auxerre (2-1).

En deux mois, Barcola est passé de jeune sur le départ à un titulaire presque indiscutable dans la "bonne" passe lyonnaise. Une réussite qui donne le sourire au sein de l’OL Académie où l’on a "toujours cru dans ce garçon même s’il ne paye pas de mine. Mais il a un profil qui lui permet d’avoir une carte à jouer et il l’a saisie." Plus que saisie, il a attrapé en plein vol cette offrande faite par le mercato hivernal et les départs de Toko-Ekambi et Tetê qui "lui ont fait un bien fou au niveau de la confiance", nous souffle-t-on. Avec cinq buts et 3 passes décisives depuis qu’il est titulaire, Bradley Barcola est le Lyonnais le plus décisif derrière Alexandre Lacazette.

Une réussite qui ravit au sein de l'Académie

Néanmoins, ce total aurait pu être encore plus impressionnant s’il n’avait pas manqué trois belles occasions contre Lorient ou un face-à-face perdu contre Lucas Chevalier vendredi à Lille. Avec seulement 28 matchs au compteur en Ligue 1, Barcola reste en apprentissage malgré sa réussite actuelle. "C'est vrai qu'on a mal commencé. On a eu une grosse occasion de ma part que j'aurais dû mettre. Ça nous aurait fait du bien, a-t-il regretté en zone mixte dans le Nord. Après, j'ai raté, c'est fait. Après, on est revenu avec plus d'ambitions en deuxième mi-temps. C'est dommage, on aurait pu gagner ce match. Sur des matches comme ça, on passe de la joie à la tristesse."

Buteur et passeur décisif sur le but égalisateur d’Alexandre Lacazette, Bradley Barcola amène un peu de folie dans cette attaque lyonnaise et son activité saute forcément aux yeux avec ou sans ballon. Quand Amin Sarr ou Moussa Dembélé traînent leur peine, le Lyonnais, aux faux airs de Loïc Rémy à ses débuts à l'OL avec ses tresses, a pour lui de ne pas rechigner à l’effort et d’être dans la rupture et la vitesse. Son occasion contre les Dogues où son pressing a failli se transformer en but en est la parfaite illustration.

Une exigence du haut niveau à appréhender encore

Mais, il faut bien un "mais", il pêche encore dans la finition. Une inefficacité somme toute logique par sa relative inexpérience, mais qui aurait fait du bien à l’OL sur certains matchs en l’absence de Lacazette. "Sa justesse technique va faire en sorte qu’il va monter d’un cran, disait la semaine dernière Nicolas Puydebois sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones. Les occasions, il se les procure. Il a une vitesse que les autres n’ont pas. Intrinsèquement, les autres ne vont pas aussi vite que lui. En enchaînant les matchs, il va apprivoiser les événements, il va mieux gérer la pression, la peur pourquoi pas. Là, ça ne fait que quelques matchs qu’il joue donc il y a peut-être encore un peu d’appréhension. Mais au fur et à mesure qu’il va enchaîner, il va devenir plus efficace, c'est certain."

Comme bon nombre de ses coéquipiers, Bradley Barcola continue d’apprendre les rudiments du métier. Aurait-il eu sa chance dans un autre contexte ? Peut-être pas mais les Lacazette, Tolisso, Ferri et compagnie l'auraient-ils eu sans la construction du Grand Stade et des finances en berne ? Si tout est encore perfectible, le voir à ce niveau est déjà une belle revanche pour l’international français U20 quand on regarde où il en était encore il y a deux mois.