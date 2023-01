OL : 1er but en professionnel pour Bradley Barcola

Titulaire pour la première fois de la saison contre le FC Metz, Bradley Barcola a ouvert le score à l’heure de jeu. Une libération pour le jeune Lyonnais qui a inscrit son premier but en professionnel.

Il est plutôt un joueur à ne pas faire parler de lui et à être discret. Pourtant cette semaine, Bradley Barcola a occupé une partie de l’espace médiatique autour de l’OL. En cruel manque de temps de jeu depuis le début de la saison, le jeune joueur offensif ne serait pas contre un départ durant l’hiver afin d’enchaîner les matchs et de gagner en expérience. A cette rumeur de prêt s’est ajoutée une première titularisation cette saison face au FC Metz samedi. Elle n’a pas été la seule première de l’après-midi pour Barcola qui a pu laisser exploser sa joie à l’heure de jeu en trompant Alexandre Oukidja.

Cette ouverture du score a coïncidé avec le premier but en professionnel de l’ancien de l’AS Buers. "Je suis très content de ce premier but, en plus à domicile face aux supporters, c’est sûr que ça va rester, a-t-il déclaré tout sourire après la rencontre. Il y avait toute ma famille, tout le monde doit être content. En plus de ce but, il y a la victoire et la qualification donc ça fait du bien."

Avouant avoir eu du mal "à se relâcher en première mi-temps" pour sa première titularisation de la saison, Bradley Barcola a eu "plus de facilité en seconde et c’est aussi grâce à ça que j’ai pu marquer et que je ne me suis pas posé de question en tirant en première intention". A 20 ans, l’ailier lyonnais a vécu une semaine riche. Quelque chose nous dit qu’il aimerait sûrement vivre plus de week-end du même acabit.