OL - Coupe de France : la jeunesse a fait passer son message

Bradley Barcola qui célèbre son 1er but en professionnel lors d’OL – Metz en Coupe de France (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Sujet qui cristallise les débats depuis l’arrivée de Laurent Blanc, la jeunesse lyonnaise a aidé l’OL à se qualifier pour le tour suivant. Un bon point qui a été salué par le coach lui-même.

Sa présentation avait fait érigé les poils de certains supporters lyonnais et planté le décor de ce que serait sa pensée sur les quatre prochains mois et très certainement la fin de saison. Interrogé lors de son intronisation sur le vivier lyonnais en matière de formation, Laurent Blanc avait fait dans une franchise qui le caractérise assez bien. Face à l’urgence des résultats, le Cévenol avait concédé vouloir s’appuyer sur des joueurs d’expérience, plus armés à ces situations de crise, que sur les jeunes, certes talentueux du centre ou venus d’ailleurs (Lepenant, Kumbedi). Les premières sorties sous Blanc ont confirmé cette pensée avec la relance des Boateng et Aouar quand Bradley Barcola était envoyé en réserve ou Johann Lepenant en tribunes.

Un projet qui a eu le don de créer de l’émoi chez les supporters lyonnais, toujours très fiers quand il s’agit de mettre en avant le savoir-faire maison. Et puis les blessures des uns et des autres ont eu raison de tout ça et ont poussé Laurent Blanc à devoir faire appel à cette jeunesse encore trop verte selon lui. Chaque semaine, le sujet revient sur la table et chaque semaine, l’entraîneur lyonnais répète à qui veut l’entendre qu’il y a des bons jeunes à l’OL mais que "mettre 11 joueurs de 18 ans pour redresser la situation n’est certainement pas la bonne solution". Samedi, contre le FC Metz, ils étaient sept sur onze à avoir 22 ans ou moins. Ca n’a pas empêché l’OL de se qualifier (2-1) bien que ce fut dans la douleur et qu’"on a joué avec nos armes avec une équipe encore très jeune au coup d’envoi".

Des nouvelles solutions pour Blanc

Entre Laurent Blanc et la jeunesse, il n’y a pas un climat de défiance, bien au contraire. L’entraîneur lyonnais ne cesse de saluer la qualité des joueurs issus du centre mais temporise bien souvent l'enthousiasme de l'environnement lyonnais sur le sujet. Il montre pourtant qu’il s’y intéresse avec pour preuve cette reprise à un journaliste sur le cas de Bradley Barcola aligné sur le côté gauche, "un poste où il évolue souvent avec la réserve". Samedi en Coupe de France, le jeune ailier a suivi les traces de Rayan Cherki et a profité de cette coupe nationale pour gratter du temps de jeu et ouvrir son compteur but avec les professionnels. Son ouverture du score à l’heure de jeu a fait un bien fou à l’OL même s’il s’est rapidement remis dans de sales draps avec l'égalisation messine. Mais celui que l’on annonce partant en prêt a apporté une réponse sur le terrain à son entraîneur.

Tout n’a pas été parfait comme il l’a concédé lui-même, n’ayant pas réussi "à être totalement relâché en première mi-temps" mais il a eu le mérite de se montrer décisif et c’est bien là ce qu’on attend de cette jeunesse et surtout de tous les joueurs qui composent cet effectif. Après la rencontre, Laurent Blanc n’a d’ailleurs pas manqué de saluer cette performance individuelle qui a tranché avec le style de Karl Toko-Ekambi. "Il manque encore un peu de volume mais ce qu’il y a d’intéressant chez lui est qu’il va très vite avec cette nonchalance. Il a fait ce que j’attendais qu’il fasse avec un peu d’insouciance et ça me plait ça. Il joue, il ne réussit pas tout mais il joue. Il ne gamberge pas."

Un amour du maillot et du blason

Si l’OL s’est qualité pour les 16es de la Coupe de France, il le doit en partie à sa jeunesse avec Castello Lukeba qui a poussé Fali Candé à la faute pour dévier un corner de Rayan Cherki dans ses propres filets. Elle ne sera certainement pas la solution miracle mais la jeunesse a au moins cet amour du maillot qui transpire en elle à l’image des cris de joie et de rage au moment des célébrations. Elle profite surtout de ces minutes certes maigres pour se mettre en évidence et peut-être faire changer un minimum d’avis Laurent Blanc sur le sujet.

L’entraîneur n’est pas fermé, estimant que les performances récentes de Barcola, Cherki ou encore Kumbedi amènent "des solutions à l’entraîneur que je suis. Ca c’est intéressant. Ca amène des possibilités autres que sur des joueurs. C’est ce que doivent amener les jeunes dans un effectif donc c’est très bien." Néanmoins, des renforts sont nécessaires durant le mercato hivernal. Samedi, tout n’a pas été tout rose mais dans le contexte sportif actuel, les supporters de l’OL ont au moins une raison valable de se rattacher à un certain espoir avec les purs produits de la maison.