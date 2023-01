Titulaire depuis deux matchs, Rayan Cherki pourrait bien en connaitre une troisième de suite ce samedi. Entre le Lyonnais et la Coupe de France, c’est une histoire de confiance.

Il avait déjà planté le décor deux semaines auparavant face à Bourg-en-Bresse mais c’est bien un 18 janvier 2020 que Rayan Cherki a explosé à la face de la France en Coupe de France. En déplacement à Nantes pour les 16es de finale, l’OL s’en était remis à celui qui était vu comme le futur crack de la formation à la lyonnaise pour venir à bout des Nantais (3-4). Deux buts et deux passes décisives pour un premier match référence. Le gamin n’avait que 16 ans mais l’avenir semblait tout tracé avec cette prestation.

Trois ans plus tard, l’oeuf n’a pas totalement éclos et Cherki vient seulement d’enchaîner pour la deuxième fois de sa carrière deux titularisations de suite. Les promesses d’un jour n’ont pas été confirmées, du moins pas encore et le jeune Lyonnais en est conscient, lui qui a souvent fait preuve d’impatience dans sa jeune carrière. "Je pense travailler dans la bonne direction pour pouvoir aider l’équipe et engranger les minutes de jeu, a-t-il avoué en conférence de presse. Plus tu joues, plus tes partenaires te comprennent sur le terrain. Mon jeu va s’épurer avec le temps, sera plus simple car il y aura plus de compréhension avec mes coéquipiers. Ils me font plus confiance."

Six buts et trois passes en six matchs

Ce samedi, Rayan Cherki pourrait bien connaître une 3e titularisation de suite, une première depuis ses débuts en professionnels en 2019. Les attentes sont tellement élevées concernant le joueur offensif qu’il donne l’impression d’être un vieux briscard avec 77 matchs dans les jambes. A 19 ans, certains rêveraient d’avoir un compteur aussi élevé mais avec seulement 32 minutes de moyenne, Cherki n’a pas encore pris le rôle que tout l’environnement lyonnais attend. L’arrivée de Laurent Blanc a-t-elle été un déclic ? Les deux hommes ont eu des "discussions chaudes" mais une relation de confiance semble s’être créée sur le principe du bâton et de la carotte. A 19 ans, Cherki reste perfectible mais retrouve une compétition qui lui a permis d’exploser. Contre Metz, il aura à coeur de poursuivre sur ses prestations de Brest et Clermont et de confirmer que la Coupe de France est sa compétition.

Elle lui a permis d’exploser au haut niveau mais aussi d’engranger des minutes quand ce n’était pas possible en Ligue 1. Comme tout jeune, il s'est fait les dents dans cette compétition. Avec six buts et trois passes en six rencontres, c’est une histoire d’amour qui est née entre le joueur et la Vielle Dame. "Etre autant décisif, je ne pense pas que ce soit un hasard. Si on regarde, ce sont que des matchs où j’ai débuté sauf un. Comme tout le monde le sait, c’est très important pour un joueur de commencer les matchs, de se sentir bien. C’était une compétition où je savais entre guillemets que j’allais débuter et c’était des matchs qui étaient peut-être plus importants pour moi que pour d’autres parce que c’est en Coupe de France que j’allais pouvoir le plus m’exprimer."

Enfin une maturité sur et en dehors des terrains ?

Depuis 2020, le statut de Cherki a changé passant de pépite à espoir dont on attend la confirmation. Néanmoins, ce samedi au Parc OL, une partie de l’animation offensive sera sur ses épaules. En recherche des responsabilités, le meneur ambidextre est désormais servi. A lui de prendre ce flambeau et montrer la voie en "n’arrêtant jamais de tenter, de provoquer". Estimant être plus mature avec la confiance de Laurent Blanc, Rayan Cherki veut profiter de son amour de la coupe pour trouver une échappatoire. "On est dans une mauvaise période. La Coupe de France sera un moyen pour sortir la tête de l’eau. On a envie de tout donner et j’espère que ce sera le cas. C’est une compétition très importante à nos yeux car il y a une qualification européenne à la clé. C’est une compétition sur laquelle on ne va rien lâcher."

Après s’être caché durant ces dernières années, Rayan Cherki montre ces derniers temps qu’il a peut-être bien atteint l’âge de la maturité. Ce ne sera pas de trop pour aider l’OL à remonter la pente.